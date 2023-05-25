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 Четверг, 25 Мая 2023 22:26
Наира Бадалян

Урегулирование отношений Еревана и Баку пойдет на пользу региону: Путин

Урегулирование отношений Еревана и Баку пойдет на пользу региону: Путин

АрмИнфо. Товарооборот России и Армении демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг $5 млрд. За январь-март текущего года прибавил ещё $1,5 миллиарда.

Если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин 25 мая в Москве на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поблагодарил Пашиняна за то, что он «согласился с присутствием Президента Азербайджана на этом мероприятии».

«Я думаю, что во всяком случае с точки зрения развития региональных экономических связей это полезно, это создаёт дополнительную площадку и возможность для диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению», - сказал он. Что касается «чувствительных вопросов, связанных с урегулированием вокруг Карабаха», то, по словам президента Путина, ещё будет возможность поговорить в трёхстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. «Вопросы очень важные, чувствительные.

Уверен, что, если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьёмся решения этих вопросов, то это вне всяких сомнений пойдёт на пользу как Армении, так и Азербайджану – и не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства, и это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому, – с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории»,- отметил Владимир Путин.

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