Четверг, 25 Мая 2023 21:37

АрмИнфо. Дополнено обвинение против бывшего губернатора Сюникской области РА Сурика Хачатряна на основании фактов, свидетельствующих о совершении им преступления по отмыванию денег, сообщает генеральная прокуратура Армении.

Согласно информации, по материалам уголовного дела, расследованного Антикоррупционным комитетом, установлено, что С.Х. с 2004 г. по 6 июня 2013 г., а затем с 25 сентября 2014 г. по 6 октября 2016 г., занимая должность губернатора Сюника вопреки законодательному запрету вел предпринимательскую деятельность, участвовал в управлении ООО <Лер-ЭКС>, осуществляющем предпринимательскую деятельность в сфере горнодобывающей промышленности, и легализовал 16 млрд 805 млн 587 тысяч драмов, полученных от этой деятельности. Полученные средства он узаконил путем приобретения различного рода имущества (как в РА, так и за ее пределами), инвестирования в различные компании, зарегистрированные на имя себя и своих родственников.

В надзорном органе напомнили, что 8 апреля 2021 года бывшему губернатору Сюника С.Х.было предъявлено обвинение в том, что он подстрекал главу общины Нораван к совершению особо крупной растраты имущества на сумму 5 млн 132 тыс. 891 драмов, а также в двух других случаях склонял должностных лиц к совершению служебному подлогу, в результате которых был нанесен значительный ущерб законным интересам государства.

<Таким образом, С. Х. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 190 УК РА от 18.04.2003 (легализация имущества, полученного преступным путем (отмывание денег)), ч. 1 ст. 309(превышение должностных полномочий), по п. 1 ч. 3 ст. 46- 256 УК РА от 05.05.2021 (склонение к хищению вверенного имущества) и по ч. 1 ст. 46-445 (склонение к совершению должностного подлога) (2 эпизода)>, - говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Напомним, что 19 ноября 2019 г . Сурик Хачатрян был объявлен в розыск. В тот же день в качестве меры пресечения в отношении Хачатряна был избран арест.