Четверг, 25 Мая 2023 21:35

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Илиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Нет, прогнозов быть не может", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. Он также не стал отвечать на вопрос, рассчитывает ли Кремль на достижение каких-либо договоренностей. "Давайте дождемся встречи", - предложил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства сообщал, что Путин в четверг проведет две отдельные встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а затем у лидеров состоятся трехсторонние переговоры.

Отметим, что сегодня ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве премьер Армении Никол Пашинян отреагировал на выступление президента Ильхама Алиеава, в котором он опять заговорил о т.н. <Зангезурском коридоре>. Армянский премьер указал на наличие территориальных претензий Баку к Армении. Пашинян напомнил президенту Азербайджана о том, что в подписанном лидерами РФ, РА и АР трехстороннем заявлении упоминается один коридор и это - Лачинский, который должен быть под контролем РМК, и который с декабря 2022 года незаконно заблокирован Баку. Алиев сперва поспешил откреститься от этих обвинений, ссылаясь на международное <происхождение> слова <коридор>. А затем заявил, что <Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора>. <Это наше право - инициировать все что угодно, что считает правильным, легитимным, разумным и то, что поддерживается в том числе РФ и другими вовлеченными в процесс сторонами>, - заявил он.