Четверг, 25 Мая 2023 17:22

АрмИнфо. Посольство Чешской Республики в Армении сообщает о временном приостановлении записи на очередь для получения шенгенской визы по организационным и техническим причинам.

В чешском посольстве отметили, что те, кто отправили заявку на постановку в очередь после 17 мая, уже получили ответное письмо.

"Обратите внимание, что новая система регистрации будет доступна с 15 июня, поэтому с этой даты мы возобновим запись на очередь. Объявление о новых правилах и порядке очереди будет заранее размещено на нашем сайте и на нашей странице в социальных сетях. Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации", - проинформировали в дипмиссии.