Четверг, 25 Мая 2023 16:37

АрмИнфо. Сотрудники Комитета госдоходов (КГД) РА, выявили нелегальную схему ввоза крупной партии сливочного масла и сливок из Исламской Республики Иран без уплаты таможенных платежей.

В частности, согласно информации, группой лиц была организована и реализована преступная схема, в результате чего путем подделки разрешительных документов они уклонились от уплаты особо крупной суммы налогов.

Так, на имя дислоцированной в РА 102-й российской военной базы в республику было ввезено около 280 тонн сливочного масла и сливок общей стоимостью $750 тыс. До того, как указанные товары попали на территорию Армении, преступная группа направила в КГД поддельный

документ, в котором должностное лицо Южного военного округа Министерства обороны РФ сообщало, что груз, ввезенный 11 грузовиками, предназначается для нужд 102-й военной базы и требует немедленного освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин в соответствии с действующим секретным соглашением между правительствами РФ и РА.

В целях установления лиц, вовлеченных в преступную цепочку, а также подлинных владельцев ввезенных товаров, груз были выпущен и за ним установлено круглосуточное наблюдение. После проведения таможенного оформления в таможенном терминале Еревана грузовики, вместо того, чтоб направиться на склады 102-й российской военной базы, припарковались на стоянке вблизи Еревана и пробыли там 3 дня. За это время были получены фактические данные о том, что ввозимый груз не имеет отношения к российской военной базе, и установлены все участники преступной схемы.

Согласно предварительной оценке, государству нанесен ущерб в размере около 170 млн драмов. По факту инцидента в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.