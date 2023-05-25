Четверг, 25 Мая 2023 16:20

АрмИнфо.ВТБ (Армения) дополнил линейку кредитных продуктов для малого бизнеса новым инструментом, который доступен для оформления на основании положительной кредитной истории. Ставка по кредиту составит 18% (эффективная процентная ставка – 19,56%) годовых от 100 тыс. до 5 млн драмов РА. На первом этапе работы программы банк планирует профинансировать предпринимателей республики на общую сумму до 1 млрд драмов.

Воспользоваться новым продуктом могут компании малого бизнеса, ведущие деятельность в сфере розничной торговли, производства, услуг. Основное требование – положительная кредитная история и активный кредит в стороннем банке. Средства можно направить на ведение текущей деятельности, погашение задолженности и другие бизнес-цели. Кредит предоставляется сроком на 48 месяцев. Решение по кредиту принимается в течение 2 часов.

«Малый бизнес является одним из стратегических направлений работы банка, и нам важно оставаться надежным финансовым партнером для клиентов этого сегмента. Именно поэтому мы приняли решение запустить для них продукт с более простым оформлением - без залога и дополнительного финансового анализа. Важным преимуществом станет быстрота его оформления – решение принимается всего за 2 часа. На начальном этапе программы мы планируем разместить до 1 млрд драмов кредитных средств», – прокомментировал врио генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

Уточнить условия по кредиту, а также оформить заявку на него можно на сайте банка или в любом отделении на территории республики.