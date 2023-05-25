Четверг, 25 Мая 2023 16:01

АрмИнфо.Неучастие министра обороны РА Сурена Папикяна в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ никак не связано с отношениями Армении с данной структурой. Об этом 25 мая журналистам заявил секретарь правящей парламентской фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

<Я не знаю подробностей, но уверен, что в этом нет политического подтекста, речь идет о технических вопросах. Мы подробно говорили об отношениях между Арменией и ОДКБ, и неоднократно заявляли, что никакого процесса выхода республики из Организации нет>, - заявил депутат, добавив, что, скорее всего, речь идет о технических вопросах.

Отвечая на вопрос об активизации отношений между Арменией и США, Ованнисян указал на интенсивность двустороннего взаимодействия, которая, по его словам, достигла исторического пика. Он отметил, что США заинтересованы в установлении в регионе мира, и по этому вопросу Ереван активно сотрудничает с Вашингтоном. Однако для продвижения вопроса очень важно учитывать различные риски, в том числе степень конструктивности Азербайджана.

Сегодня стало известно, что глава Минобороны Армении не участвует в заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ. Выступая на заседании, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что <Запад пытается вытеснить Россию из Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе>