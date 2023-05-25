Четверг, 25 Мая 2023 16:00

АрмИнфо.Суд принял решение об аресте обвиняемых во взяточничестве декана факультета экономики и управления Ереванского государственного университета Айка Саркисяна, доцента кафедры, и одного из взяткодателей. Замдекану избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Антикоррупционный комитет.

Накануне сообщалось, что по обвинению в получении взятки задержаны декан факультета экономики и управления ЕГУ, его заместитель и два преподавателя того же факультета. Кроме того, задержаны пять человек, давшие им взятки, сообщает

Согласно сообщению Антикоррупционного комитета, были получены фактические данные о том, что А.С., занимая с 2000 года должность декана факультета экономики и управления ЕГУ, вместе с доцентом кафедры того же факультета Г.Т. и другими преподавателями в период с февраля по март 2023 года за совершение незаконных действий в пользу студентов, обучающихся на разных курсах факультета, требовали и получили денежные суммы в разных размерах.

В частности, в одном из случаев за соответствующие оценки во время экзаменационных сессий они требовали взятку в размере 120 000 драмов за каждый экзамен. В целом, речь идет о 480 тыс. драмах. В другом случае размер взятки составил $4 тыс. в дополнение к коньяку.

Декану, его заместителю и двум упомянутым преподавателям предъявлены обвинения по части 2 статьи 4365 УК Армении.