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АрмИнфо. В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства. Об этом 25 мая журналистам сообщил председатель общественной организации <<Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций> Седрак Мамулян.
Он отметил, что фестиваль, который пройдет 17 июня в Дилижане, пройдет под названием <Мимино>, что не случайно, поскольку мероприятие будет посвящено памяти народного артиста СССР Вахтанга Кикабидзе. Одной из основных целей предстоящего мероприятия станет повышение туристической привлекательности Армении. Кроме того, планируется создать площадку, на которой можно будет повести разговор о культурном наследии двух государств. Мамулян отметил, что впервые об идее проведения фестиваля было заявлено в 2019 году, однако тогда не удалось его провести по причине распространения эпидемии COVID-19, однако в текущем году инициатива, поддержанная Комитетом по туризму, будет претворена в жизнь.
Мамулян также отметил, что фестиваль должен стать традиционным, следующее его проведение запланировано на 2024 год в Телави, где будет отдана дань памяти народного артиста СССР Мгера (Фрунзика) Мкртчяна.
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|Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
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|Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
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|Армения улучшила свои позиции в рейтинге "Страны переходного периода 2023" по версии Freedom House
|Эксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>
|Лео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Армении и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
|США предложили руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением
|Президент РФ примет участие в пленарном заседании ЕЭФ
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|Медучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять лет
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|Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам
|Спецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в Ереване
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