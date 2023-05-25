Четверг, 25 Мая 2023 13:44

АрмИнфо. В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства. Об этом 25 мая журналистам сообщил председатель общественной организации <<Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций> Седрак Мамулян.

Он отметил, что фестиваль, который пройдет 17 июня в Дилижане, пройдет под названием <Мимино>, что не случайно, поскольку мероприятие будет посвящено памяти народного артиста СССР Вахтанга Кикабидзе. Одной из основных целей предстоящего мероприятия станет повышение туристической привлекательности Армении. Кроме того, планируется создать площадку, на которой можно будет повести разговор о культурном наследии двух государств. Мамулян отметил, что впервые об идее проведения фестиваля было заявлено в 2019 году, однако тогда не удалось его провести по причине распространения эпидемии COVID-19, однако в текущем году инициатива, поддержанная Комитетом по туризму, будет претворена в жизнь.

Мамулян также отметил, что фестиваль должен стать традиционным, следующее его проведение запланировано на 2024 год в Телави, где будет отдана дань памяти народного артиста СССР Мгера (Фрунзика) Мкртчяна.