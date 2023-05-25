Четверг, 25 Мая 2023 12:42

АрмИнфо. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.

"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем всё возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, сообщают российские СМИ.

Отметим, что министр обороны Армении не участвует в работах СМО ОДКБ в Минске. Причины не сообщаются. Добавим также, что Армения ранее отказалась принимать у себя учения миротворческих сил ОДКБ. Они будут проведены на территории Кыргызстана.