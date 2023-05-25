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АрмИнфо. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем всё возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, сообщают российские СМИ.
Отметим, что министр обороны Армении не участвует в работах СМО ОДКБ в Минске. Причины не сообщаются. Добавим также, что Армения ранее отказалась принимать у себя учения миротворческих сил ОДКБ. Они будут проведены на территории Кыргызстана.
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|Оппозиционер: среди депутатов НС РА от правящей фракции есть один, который часто не осознает, что он говорит
|Зампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе
|АНК: целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана
|Премьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позиций
|Министр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛА
|Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.
|Пашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорю
|Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
|Соседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутат
|Никол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана
|По анклавам пока еще ничего не решено - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Премьер РА: СНБ Армении по факту незаконного ввоза крупной партии наркотиков произвела первые задержания
|В Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер Армении по части ухода ОДКБ из РА
|В парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозиции
|Захарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита
|Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
|США хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторы
|Армения улучшила свои позиции в рейтинге "Страны переходного периода 2023" по версии Freedom House
|Эксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>
|Лео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Армении и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
|США предложили руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением
|Президент РФ примет участие в пленарном заседании ЕЭФ
|Сборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалями
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|Араик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана
|Медучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять лет
|На озере Севан в Армении появится подразделение водного патруля
|Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам
|Спецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в Ереване
|Бюро АРФД о заявлениях Пашиняна: Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазу
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|Секретарь Совбеза Армении и госминистр по вопросам Европы Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
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