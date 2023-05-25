Четверг, 25 Мая 2023 12:41

АрмИнфо.Ряд армянских из Джавахети обратились к депутатам трех фракций Национального Собрания РА с призывом выразить вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну и правительству.

"Мы, представители неправительственных организаций, действующих в Самцхе- Джавахетском регионе Грузии, и отдельные деятели, пристально следя за событиями, происходящими вокруг Арцаха и РА, выражаем нашу серьезную озабоченность в отношении Арцаха председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю в Брюсселе, в связи с подходами, высказанными премьер-министром РА на пресс-конференции 22 мая, и с объявленными цифрами относительно признания территориальной целостности Азербайджана", - говорится в заявлении.

"Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что Никол Пашинян некомпетентен и не имеет никаких полномочий для достижения таких договоренностей и обещаний в отношении арцахских переговоров и армяно-азербайджанского урегулирования, которые противоречат принципам, установленным и многократно озвученными сопредседателями Минской группой ОБСЕ. Они также являются нарушением положений Декларации о Независимости Республики Армения, Конституции, а также постановлениям, принятым и взятым на себя обязательствам Верховным Советом Армении от 8 июля 1992 года", - добавляется в заявлении.

В этом ключе они обратили внимание на тот факт, что турецко-азербайджанский тандем не скрывает своих амбиций в отношении Армении и других государств региона и не удовлетворится уступками армянской стороны и будет постоянно навязывать новые уступки.

"Уважаемые депутаты, призываем вас принять меры для предотвращения подписания запланированного премьер-министром национально-разрушительного документа и инициировать процесс выражения вотума недоверия премьер-министру РА и правительству", - говорится в заявлении, под которым в частности подписались: координатор Совета армянских НПО Самцхе-Джавахети Артак Габриелян, директор Ахалкалакской больницы Алексан Тороян, президент общественной организации "Джавахк" Степан Акопян, председатель партии "Вирк" Давид Рстакян, президент Союза интеллектуалов Джавахети Азат Шипакцян, Союз греков Самцхе-Джавахети "Патрида" Михаил Коликиди, президент организации "Движение за справедливость" Самвел Петросян.