Четверг, 25 Мая 2023 11:31

АрмИнфо. Чтобы оправдать свою политику передачи Арцаха Азербайджану, премьер-министр РА Никол Пашинян во время пресс- конференции 22 мая применил еще одну уловку. Об этом заявил заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян.

Он обратил внимание на тот факт, что перед Пашиняном стоят два юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана.

"Во-первых, Армения ратифицировала Алма-Атинскую декларацию 1992 года о создании СНГ с 10 оговорками, среди которых, в частности, следует, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана без территории Нагорно-Карабахской автономной области.

Во-вторых, в 1992 году специальным решением парламент Армении сделал неприемлемым для Республики Армения "рассматривать любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет упоминаться как часть Азербайджана"", - напомнил зампред партии первого президента Армении.

По словам Зурабяна, эти две правовые нормы действуют до сегодняшнего дня, и для того, чтобы подписать какой-либо документ о передаче Арцаха Азербайджану, Никол Пашинян прежде всего обязан добиться признания Национальным Собранием этих правовых норм недействительными (в случае провозглашения, речь идет об аннулировании оговорок).Политик подчеркнул, что без этого подписание Николом Пашиняном акта о передаче Арцаха Азербайджану будет нарушением Договора, так как будет противоречить решению высшего органа демократического правительства.

"Никол Пашинян также понимает, что, несмотря на то, что он имеет абсолютное большинство в Национальном Собрании, он не сможет вынести эти решения на обсуждение Национального Собрания, потому что это станет поводом для революционного восстания в стране. Поэтому он собирается нарушить Конституцию, но, по обычаю, обвинить в нарушении Конституции прежнюю власть.

И вот Пашинян заявил во время пресс-конференции: "В 1989 году Верховный Совет Армении и Нагорно-Карабахский областной совет приняли решение о воссоединении Нагорного Карабаха и Армении. В 1990 году Армения приняла Декларацию о независимости, также ссылаясь на это решение". Затем Пашинян утверждает, что провозглашение независимости Нагорного Карабаха, а также позиции прежних руководителей Армении по урегулированию карабахского конфликта, которые не считали Арцах частью единой Армении, нарушили Декларацию независимости, которая относится к решению о воссоединении Армении и Арцаха и Договору, который относится к Декларации независимости", - констатировал Зурабян. В этом ключе отметив, что на первый взгляд кажется, что здесь есть некая логика, однако, Пашинян вновь занят дешевым обманом.

Свои словам он пояснил тем, что Конституция РА, принятая в 1995 году, ссылается на Декларацию независимости, используя следующую фразу: "на основе основных принципов армянской государственности и национальных целей, установленных в Декларации независимости Армении". Иными словами, продолжил Зурабян, Конституция рассматривает не Декларацию независимости как законченный текст, а установленные в ее 12 пунктах "основные принципы и национальные цели", никак не связанные с решением о воссоединении.

"А ссылка на решение о воссоединении была сделана в Декларации по следующей причине. Армения объявила о своем намерении стать независимой от Советского Союза с территорией, объединенной с Нагорно-Карабахской автономной областью. Кроме того, необходимо было обеспечить легитимность голосования, поскольку на основании решения о воссоединении Арцах представляли 10 из 260 депутатов Верховного Совета. Таким образом, Конституция РА никоим образом не закрепляет решение о воссоединении как правовую норму, а прежние власти не нарушали Конституцию своими выраженными позициями по карабахской политике", - добавил зампред АНК.

Зурабян подчеркнул, что есть еще одно важное обстоятельство, а именно, не следует забывать, что на момент принятия решения и Декларации о воссоединении Армения все еще действовали в рамках правовой системы Советского Союза.

"В 1991 году, еще до распада СССР, Комитет конституционного контроля СССР, выполнявший функции Договорного суда в СССР, отменил как решение о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха, так и решение Верховного Совета Азербайджана по ликвидации Нагорно-Карабахской Автономной Области. Иными словами, с чисто формально-юридической точки зрения решение о воссоединении утратило свою юридическую силу и даже теоретически не может быть правовой нормой в Конституции независимой Армении", - отметил Зурабян.

Что касается сетований Пашиняна по поводу того, от кого он получил независимость от Нагорного Карабаха, продолжит политики, то получается, что сам Пашинян даже не знает, что имел в виду, когда на выборах 2021 года своим предвыборным лозунгом избрал "отделение во имя спасения".

"Когда журналист напоминает ему об этом, Пашинян спрашивает: "Отделение от кого?" (после этого вопроса мне даже пришло в голову, что он на самом деле имел в виду отделение Карабаха от Армении и возвращение его Азербайджану). Поскольку он как минимум несколько раз повторяет этот вопрос во время пресс-конференции, и получается, что нынешний премьер-министр Армении до сих пор не знает ответа на этот вопрос, поясняю.

Целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана. Внутри СССР эта борьба формулировалась как требование объединения с Арменией, потому что Конституция СССР предусматривала механизм перехода любой автономии из одной советской республики в другую, а это был единственно законный механизм отделения", - напомнил зампред АНК.

Зурабян отметил, что после распада СССР, когда мир признал 15 бывших советских республик независимыми государствами, единственным приемлемым с точки зрения международного права путем отделения от Азербайджана стало провозглашение независимости на основе принципа свободного самоопределения наций, как это предусмотрено Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года. По его словам, если бы подход воссоединения был сохранен, в восприятии международного сообщества Армения стала бы страной с территориальными амбициями по отношению к соседней стране, что нарушает принцип территориальной целостности.

"Благодаря деликатной дипломатии нам удалось избежать таких опасных событий и в 1997 году получить такой план международного урегулирования, который также получил согласие Азербайджана и открыл двери для международного признания независимости Нагорного Карабаха. Эта дверь была закрыта только в результате авантюристической и максималисткой политики, вершиной которого стало катастрофическое управление Никола Пашиняна.

Выявление лжи и манипуляций Никола Пашиняна должно стать сегодня важнейшей задачей, потому что именно благодаря этой лжи и манипуляциям он до сих пор сохраняет свое провальное управление", - резюмировал Зурабян.