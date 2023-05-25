Arminfo.info



 Четверг, 25 Мая 2023 11:29

Глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме

Глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе пленарного заседания II Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире». Мероприятие прошло в формате сессии вопросов-ответов.

Модератор Александр Шохин задал Главе нашего государства вопрос о том, покрывает ли принятая Стратегия ЕАЭС до 2025 года перспективные направления, включая инфраструктурную связанность, коридоры Север-Юг и Запад-Восток, а также взаимодействие с третьими странами.

В начале своего выступления Президент Казахстана поприветствовал участников форума и выразил признательность российской стороне и лично Владимиру Путину за приглашение и высокий уровень организации мероприятия.

Отвечая на вопрос, Глава государства отметил, что в 2020 году были приняты Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

– По сути, это была оценка того, что было проделано в этой сфере. И, конечно же, предстоит своего рода актуализация целей и задач. На мой взгляд, я думаю, участники форума и мои коллеги согласятся, что сама Стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. Принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами. Принимая во внимание довольно быстро меняющиеся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать тренды во всем регионе. На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и Путь» КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север – Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов. И от нас сейчас зависит, какую роль мы будем играть в формирующейся глобальной экономической реальности. События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора Север–Юг как ключевого элемента «новой глобальной логистики». Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным «Транскаспийским международным транспортным маршрутом». Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии. Я об этом говорю не случайно, поскольку именно транспортная логистика сейчас выдвигается на первый план международного сотрудничества. По сути дела, на международном рынке идет борьба за обладание транспортными маршрутами, логистикой и так далее. Это, кстати говоря, прибыльный бизнес для всех государств. Я думаю, что Евразийский экономический союз должен сыграть важную положительную роль в этом направлении. Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил участникам форума, что на прошлой неделе совершил государственный визит в КНР, в рамках которого было запущено строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Лидер Казахстана ожидает, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также, запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР.

– Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири. Еще один важный аспект. Помимо развития физической инфраструктуры принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. Можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. Я думаю, что у нас есть общее понимание, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. В целом ЕАЭС должен уделять приоритетное внимание развитию международного сотрудничества, повышать свою узнаваемость и, конечно же, авторитет в международном сообществе. Естественно, сам авторитет Евразийского союза должен базироваться на конкретных результатах нашей совместной работы в этой организации. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности. С прошлого года мы начали переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Я рассматриваю данные направления как принципиально важные и поэтому ожидаю от Евразийской комиссии оперативной и ответственной работы, – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана также прокомментировал необходимость и целесообразность определения новых приоритетов развития Союза.

– Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. И все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе Договора от 2015 года, то есть реализации «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Это базовые принципы нашей совместной работы. И Казахстан будет продвигать именно эти принципы. Думаю, что сейчас не время и не место перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но, в принципе, возникающие проблемы надо решать здесь. Здесь ставки очень велики. Это, как я уже сказал, авторитет самой организации нашего Союза. И мы должны, прежде всего, показать нашим народам актуальность Союза, его эффективность. А для этого нужны выверенные, правильные решения. Я понимаю, что интеграция – это очень сложный процесс. Это очень тонкая работа по приведению всех национальных интересов к единому знаменателю. Но эту работу нам нужно вести согласованно. Нам нужны конкретные результаты. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще ждет своего достижения. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего, нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее. Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и бумажных решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС носит прежде всего экономический характер. Любые другие сферы, которые упоминаются в Стратегии, безусловно, имеют право на существование, но их нужно рассматривать через призму экономики, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан готов развивать социальное, культурное, гуманитарное сотрудничество со своими ближайшими партнерами в рамках СНГ, ОДКБ, а также в рамках двустороннего сотрудничества. По его словам, смешивание форматов может привести к утрате фокуса на результате и распылению ресурсов.

На форуме также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Также было показано видеообращение Председателя КНР Си Цзиньпина.

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Москве Пашинян отреагировал на слова Алиева о т.н. Зангезурском коридоре.  Последний ответил на <обвинения>В Москве Пашинян отреагировал на слова Алиева о т.н. Зангезурском коридоре.  Последний ответил на <обвинения>
По делу об отмывании денег дополнено обвинение в отношении Сурика ХачатрянаПо делу об отмывании денег дополнено обвинение в отношении Сурика Хачатряна
Песков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя встреча Путин- Пашинян-АлиевПесков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя встреча Путин- Пашинян-Алиев
Путин отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Алиев выразил надежду на согласование пунктов мирного договора с ЕреваномПутин отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Алиев выразил надежду на согласование пунктов мирного договора с Ереваном
Посольство Чехии в Армении временно прекратит запись на очередь для получения шенгенской визыПосольство Чехии в Армении временно прекратит запись на очередь для получения шенгенской визы
Палата представителей Аризоны признала право Республики Арцах на самоопределениеПалата представителей Аризоны признала право Республики Арцах на самоопределение
В Армению, якобы для 102-ой российской военной базы, пытались ввезти крупную партию товаров из Ирана с неуплатой таможенных платежейВ Армению, якобы для 102-ой российской военной базы, пытались ввезти крупную партию товаров из Ирана с неуплатой таможенных платежей
ВТБ (Армения) запускает кредит для малого бизнеса по упрощенной схемеВТБ (Армения) запускает кредит для малого бизнеса по упрощенной схеме
Депутат: Неучастие министра обороны РА в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ носит технический характер и не связано с отношениями с ОДКБДепутат: Неучастие министра обороны РА в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ носит технический характер и не связано с отношениями с ОДКБ
По обвинению во взяточничестве арестован декан факультета экономики и управления ЕГУПо обвинению во взяточничестве арестован декан факультета экономики и управления ЕГУ
Путин назвал Армению главным бенефициаром евразийской интеграцииПутин назвал Армению главным бенефициаром евразийской интеграции
В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства <Мимино>В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства <Мимино>
Замглавы МИД: Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейЗамглавы МИД: Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию с ЗакавказьяШойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию с Закавказья
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБШойгу заявил о важности участия Армении в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ
Джавахкские армяне призывают парламент Армении выразить вотум недоверия ПашинянуДжавахкские армяне призывают парламент Армении выразить вотум недоверия Пашиняну
Сурен Папикян не поехал на заседание СМО ОДКБ в МинскеСурен Папикян не поехал на заседание СМО ОДКБ в Минске
Экс-глава СПИСА лично предупредил директора СНБ о наличии крупной партии наркотиков - заявлениеЭкс-глава СПИСА лично предупредил директора СНБ о наличии крупной партии наркотиков - заявление
Госдеп США: Мы поддерживаем прямые переговоры между Ереваном и БакуГосдеп США: Мы поддерживаем прямые переговоры между Ереваном и Баку
Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РАПеред Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
Оппозиционер: среди депутатов НС РА от правящей фракции есть один, который часто не осознает, что он говоритОппозиционер: среди депутатов НС РА от правящей фракции есть один, который часто не осознает, что он говорит
Зампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапеЗампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе
АНК: целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от АзербайджанаАНК: целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана
Премьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позицийПремьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позиций
Министр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛАМинистр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛА
Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.
Пашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорюПашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорю
Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказатьПремьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
Соседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутатСоседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутат
Никол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность АзербайджанаНикол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана
По анклавам пока еще ничего не решено - ПашинянПо анклавам пока еще ничего не решено - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Премьер РА: СНБ Армении по факту незаконного ввоза крупной партии наркотиков произвела первые задержанияПремьер РА: СНБ Армении по факту незаконного ввоза крупной партии наркотиков произвела первые задержания
В Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер Армении по части ухода ОДКБ из РАВ Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер Армении по части ухода ОДКБ из РА
В парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозицииВ парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозиции
Захарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммитаЗахарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита
Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из АрменииПредставитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
США хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторыСША хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторы
Армения улучшила свои позиции в рейтинге Армения улучшила свои позиции в рейтинге "Страны переходного периода 2023" по версии  Freedom House
Эксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношенийЭксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений
В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>
Лео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного КарабахаЛео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного Карабаха
Глава Минобороны Армении и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороныГлава Минобороны Армении и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
США предложили руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашениемСША предложили руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением
Президент РФ  примет участие в пленарном заседании ЕЭФПрезидент РФ  примет участие в пленарном заседании ЕЭФ
Сборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалямиСборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалями
24 мая - День безопасности на переезде24 мая - День безопасности на переезде
Араик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью АзербайджанаАраик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана
Медучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять летМедучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять лет
На озере Севан в Армении появится подразделение водного патруляНа озере Севан в Армении появится подразделение водного патруля
Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформамСфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам
Спецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в ЕреванеСпецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в Ереване
Бюро АРФД о заявлениях Пашиняна: Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазуБюро АРФД о заявлениях Пашиняна: Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазу
Замглавы МИД Армении рассказал в Совбезе ООН о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении народа АрцахаЗамглавы МИД Армении рассказал в Совбезе ООН о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении народа Арцаха
Татоян о передаче Татоян о передаче "анклавов": Если кто-то не представляет, что будет с Арменией, то пусть просто посмотрит на Арцах сегодня
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с обращением к народу и международному сообществуПрезидент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с обращением к народу и международному сообществу
Секретарь Совбеза Армении и госминистр по вопросам Европы Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности и стабильностиСекретарь Совбеза Армении и госминистр по вопросам Европы Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
В Армении дан старт сбору подписей для проведения референдума по криминализации отказа от АрцахаВ Армении дан старт сбору подписей для проведения референдума по криминализации отказа от Арцаха
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
Министры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасностиМинистры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасности
Читать больше



Эксперты
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Читать больше
Комментируемые
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен ВарданянУ Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей АрменииНациональное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексийПолитолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха АзербайджануКонстантин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещиРубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонииРешение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политологПашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа АрцахаОфициальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
Шарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и ПашиняномШарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Рубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития АрцахаРубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития Арцаха
Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственностиПеред зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контрольПостпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резнеЭпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного КарабахаАдам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха