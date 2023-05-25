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 Четверг, 25 Мая 2023 11:26
Марианна Мкртчян

Зампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе

Зампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе

АрмИнфо.Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян рассказал о своих ожиданиях от предстоящей трёхсторонней встречи в Москве лидеров Армении, Азербайджана и России.

Так, по его убеждению, во-первых, вчерашнее парламентское щебетание премьер- министра РА Никола Пашиняна по поводу ОДКБ, российской атомной энергетики, пресс- секретаря МИД и так далее расцениваю как неудачные попытки "алиби" перед встречей в Москве.

Во-вторых, по словам Ашотяна, после брюссельских и вашингтонских рандеву, "во время которых Никол Пашинян и его прихвостни продвинулись ещё на один шаг в сдаче Арцаха, Москва попытается капитализировать всё то, что сделано руками Запада и с согласия Пашинина".

"То есть московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе.

В-третьих, политико-правовым актом этого раунда борьбы станет очередное трёхстороннее заявление, в котором стороны обязательно подчеркнут важность соблюдения предыдущих трехсторонних заявлений, и зафиксируют на бумаге договорённости (читай - потери армянской стороны), на которые согласился Никол Пашинян", - полагает зампред РПА.

Ашотян, в-четвёртых, обратил внимание на тот факт, что по итогам брифинга Марии Захаровой от 24 мая стало ясно, что российская сторона, ссылаясь на пражское заявление и последующие беды, отныне перекладывает всю ответственность за деарменизацию Арцаха на Никола лично и на Запад институционально в стиле "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

"В-пятых, если Армения до сих пор терпит руководителя, который её сдает с потрохами на право и на лево, почему бы геополитическим игрокам, даже в ранге стратегических союзников, не воспользоваться представляющим Армению слабохарактерным и мягкотелым "руководителем", - констатировал политик.

В заключение он обратил внимание на тот факт, что Мария Захарова на брифинге упомянула о том, что народ Армении не совсем согласен с Николом Пашиняном.

"Народ Армении, давайте найдём способ действительно показать миру, что Никол нас не представляет и мы готовы поставить на нём жирную точку", - резюмировал зампред РПА.

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