Четверг, 25 Мая 2023 11:25

АрмИнфо. Целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана. В СССР эта борьба формулировалась как необходимость объединения с Арменией. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян, комментируя заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана с учетом территории Нагорного Карабаха, высказанные им на пресс-конференции 22 мая.

Зурабян отметил, что ради оправдания своей политики по передаче Арцаха Азербайджану Никол Пашинян во время пресс-конференции применил

очередную уловку. <Дело в том, что для признания Арцаха частью Азербайджана перед Пашиняном стоят два правовых препятствия. Прежде всего, Армения ратифицировала Алматинскую декларацию 1992 года о создании СНГ с 10 оговорками, среди которых, в частности, следует, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана без территории Нагорно-Карабахской автономной области. В 1992 году специальным решением парламент Армении сделал неприемлемым для Республики Армения <рассматривать любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет упоминаться как часть Азербайджана>, - отметил зампред АНК.

Он добавил, что эти две правовые нормы действуют до сегодняшнего дня, и для того, чтобы подписать какой-либо документ о передаче Арцаха Азербайджану, Никол Пашинян прежде всего обязан добиться признания Национальным Собранием РА этих правовых норм недействительными. Без этого подписание Николом Пашиняном акта о передаче Арцаха Азербайджану будет противоречить решению высшего органа демократического правительства Армении.

<Никол Пашинян также понимает, что, несмотря на то, что имеет абсолютное большинство в Национальном Собрании, он не сможет вынести эти решения на обсуждение Национального Собрания, потому что это станет поводом для революционного восстания в стране. Поэтому он собирается нарушить Конституцию, обвинив в этом, по обычаю, прежнюю власть. Пашинян утверждает, что провозглашение независимости Нагорного Карабаха, а также позиции прежних руководителей Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые не считали Арцах частью единой Армении, привело к нарушению Декларации о воссоединении Армении и Арцаха. На первый взгляд кажется, что здесь есть доля логики, но на самом деле Пашинян снова занимается дешевым обманом>, - подчеркнул Левон Зурабян.

<В Декларации о независимости РА ссылка на решение о воссоединении была сделана по той простой причине, что Армения объявила о своем намерении стать независимой от Советского Союза с территорией, объединенной с Нагорно-Карабахской автономной областью. Конституция РА никоим образом не закрепляет решение о воссоединении как правовую норму, а прежние власти не нарушали Конституцию своими выраженными позициями по карабахской политике. Есть еще одно важное обстоятельство. Не следует забывать, что на момент принятия решения о воссоединении мы все еще действовали в рамках правовой системы Советского Союза. В 1991 году, еще до распада СССР, Комитет конституционного контроля СССР, выполнявший функции Конституционного суда в СССР, отменил как решение о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха, так и решение Верховного Совета Азербайджана по ликвидации Нагорно-Карабахской Автономной Области. Иными словами, с чисто формальной юридической точки зрения решение о воссоединении утратило свою юридическую силу и даже теоретически не может быть правовой нормой в Конституции независимой Армении. Получается, что сам Пашинян даже не знает, что имел в виду, когда на выборах 2021 года своим предвыборным лозунгом избрал <отделение во имя спасения>. Когда журналист напоминает ему об этом, Пашинян спрашивает: <Отделение от кого?> (после этого вопроса мне даже пришло в голову, что он на самом деле имел в виду отделение Карабаха от Армении и возвращение его Азербайджану). Поскольку он как минимум несколько раз повторяет этот вопрос во время пресс-конференции, получается, что нынешний премьер-министр Армении до сих пор не знает ответа на этот вопрос. Поясню, что целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана. В СССР эта борьба формулировалась как необходимость объединения с Арменией>, - заключил зампред АНК.