Среда, 24 Мая 2023 23:18

АрмИнфо.В проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.

Об этом 24 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Он отметил, что часть проекта документа посвящена основополагающим и жизненно важным вопросам, другая часть призвана дополнить первую часть. По второй части проекта документа намного легче достичь взаимопонимания. По некоторым пунктам удалось прийти к согласию до встречи в Вашингтоне глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана при участии госсекретаря США. По итогам вашингтонской встречи прибавились еще 2 статьи. Но есть еще и третья группа, которая самая проблематичная и которая касается наиболее жизненно важных вопросов, по которым стороны пока далеки от взаимопонимания.

В целом, анализируя итоги прошедших встреч в Вашингтоне, Брюсселе и Москве, глава МИД Армении заметил, что у него появился острожный оптимизм. "В ходе всех встреч состоялись обстоятельные, направленные на взаимное понимание переговоры, что и дает повод для оптимизма", - сказал он. "По большому счету ничего не согласовано, пока все не согласовано. Мы предполагаем, что продолжим переговоры, пока не согласуем", - отметил Мирзоян.

Он также отметил, что для армянской стороны <красной линией> являются границы страны в пределах 29,8 тыс кв км. В тоже время он

отметил, что Ереван не представляет окончательной нормализации отношений с Баку в условиях угрозы этнических чисток, безопасности и правам населения Нагорного Карабаха. "Есть эти и другие красные линии и переговоры по этим направлениям продолжаются", - заключил глава МИД РА.