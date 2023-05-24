Среда, 24 Мая 2023 23:14

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова не может быть моим собеседником. Об этом 24 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что его собеседниками являются президент и премьер-министр Российской Федерации. <Даже столь уважаемая официальный представитель МИД России не может меня комментировать, она должна зарубить себе на носу то, что я говорю>, - отметил Пашинян.

Отметим, что сегодня на брифинге Захарова, ответила на вопрос о заявлении премьер- министра Армении о том, что "если Армения де- юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате фиксации того, что ОДКБ вышла из Армении". "Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении, не очень понятно, о чем идет речь...", - сказала Захарова. В России не совсем понимают, что подразумевают слова Никола Пашиняна, отметила она.