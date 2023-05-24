Среда, 24 Мая 2023 17:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванд, 32/2, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, частные дома, прилегающие к улицам Багреванд-Молдовакан, частные дома квартала “Айгегорцакан”, школа N133 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 19, 23, 25 на улице Алабяна, 3, 5, 9 на улице Эстонакан, все абоненты на улице Отяна, частные дома на улице А. Шагиняна, редакция “Астхик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 48/1-48/3, 46/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 7, 9, 11, 30 и частные дома 1-7, 16-38А на улице Барбюса, жилые дома 2-6 на улице Шахсуваряна, 2-8, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, 2-6 на улице Амбардзумяна, жилые дома 35, 37, 39, 52/1, 58, 58/1 на улице Кери и частные дома 38, 45-99 на улице Кери; жилые дома 1-3, 51, 58, 67/3 и частные дома 2-12А, 12-25/2, 22-51/1 на улице Думана, частные дома 5-16 на улице Ц. Ахбюра, 19-74 на 2-ой улице Саркавага, частный дом 5А на улице Я.Бардзумяна, частные дома 1-19 и жилой дом 14 на улице Сепуга, жилой дом 39 и частные дома 8-26 на улице Севастополян, жилой дом 5 и частные дома 11-17 на улице Киевяна, жилые дома 1, 6, 7, 8, 8/2, 9/1 10, 11, 12 на улице Акобяна, жилые дома 3, 14/1 на улице Нерсисяна, жилые дома 36-39Б, 40, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2А, 4, 6, 8 и частные дома 1-19 на улице Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, частные дома 3-47/3 на улице Каленца, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 1 и частные дома 1-18 на улице Бакунца, школа N130;

11:00-15:00 частные дома 45-86 на 8-ой улице; 17-43 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 школа им. Дж. Киракосяна, высшая школа НБ, жилые дома 16 на улице Кохбаци, 19 на улице Теряна, 43, 47 на улице Багратуняца, 35 на улице Г. Нжде, 53А/33 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21, 26/2 на улице Нансена, 25, 27, 29 на улице Лвовяна, ясли-детский сад N238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Шеник;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Ерасх;

10:00-15:00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”;

11:00-14:00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк, воинская часть N2392, абоненты (не являющиеся жильцами) “Эл Ти Би”, “Ай Аракелякан Екехеци” (ААЦ), “Хор Вирап” в селе Арарат; абоненты (не являющиеся жильцами) “А. Газарян”, “Дашунц Виктория”, станция сотового операторов “Г-Телеком” в селе Ехегнаван;

12:00-14:00 частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-11:30 улицы Шаумяна, 26 Комисарнери, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10:0-15:00 жилые дома 12-21 в 3-ем квартале, 7-24 в 4-ом квартале, 1-4, 13-29 в 6-ом квартале, 1-14, 18-25 в 7-ом квартале, здания школ 3, 4, 5, Дворец Культуры, здание мэрии, Отделение ВД, ясли-детский сад “Цицернак”, больница, участок газовой конторы, ресторан “Гинац”, суд, филиалы банков “АКБА Кредит”, “Арарат”, ООО “Хорда”, ЗАО “Алапмед”, завод минеральных вод “Бжни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11:00-16:00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 улицы Г. Нжде, П. Севака, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

10։00-14:00 села Амоч и Агви.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13, 15, 17, 21 на улице Алабяна, 3, 5, 9 на улице Эстонакан, 4, 6 на улице Арзуманяна, все абоненты (жители и не жители) улицы Отяна, все абоненты (жители и не жители) на 30-ой улице Зовуни, абоненты (жители и не жители) в 4-ом квартале Давташена, жилые дома в 1-ом и во 2-ом кварталах “Дзора”, жилые дома 2/2, 25, 27 на улице Микояна, абоненты (жители и не жители) квартала “Ван”, частные дома 1-32 на 6-ой улице Канакера, 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 47, 47/1, 47/3, 49, 49/1 на улице Мамиконянца; здание административного округа Норкского массива во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 41 на улице Молдовакан, спецшкола и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 55-100 на 14-ой улице, 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 32, 34 на улице Туманяна, 42 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на 2-ом переулке улицы Арин Берда;

в Армавирской области:

10:00-11:00 частично село Нор Армавир;

11:00-16:00 частично село Паракар;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак; квартал “Мухни”, село Карин и частично село Ошакан;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Айнтап, Нор Харберд, Суренаван;

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

12:00-14:00 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Чива;

10:00-15:00 села Елпин, Ринд, Арени, Хачик, Агавнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:30-16:30 жилые дома 1-4 в квартале 1А, 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11, 23-34 в 3-ем квартале, 1-6, 11, 12, 25 в 4-ом квартале, 1-18 в 5-ом квартале, 5-12, 30-33 в 6-ом квартале, 16-19 в 7-ом квартале, 1-17 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, коттеджи 10-ого квартала, здания музыкальных школ NN 1, 2, 3, ясли-детские сады “Зангак”, “Грашк”, “Экиат”, “Лусабац”, станции сотовых операторов “Веон-Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Чаренцаван; газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, песчаные рудники “Ал Майнинг”, “Амадеха”, “Аэронагация” в общине Фантан;

11:0-15:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежитие, кварталы “Маго”, ‘Сейран”, “Герезманнер”, “Араваин”, “Вася”, собственники “В. Варданян”, “М.Степанян”, “С.Самсонян”, воинская часть СНБ, МЧС, ООО “Вараздат”, “Кари Цех”;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 населенные пункты Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 улицы Гардман, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чамбарак;

в Ширакской области:

11:00-17:00 северная часть, ''Хлопкопрядильная фабрика”, дорожно-строительная база “Синогидро”, газозаправочные станции “Ани”, “МОЖ” в городе Маралик Анийского региона;

в Лорийской области:

11։00-13:00 квартал “Лифт” в городе Спитак;

11:00-17:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Сюникской области:

10։00-12:30 улицы Анкахутяна, Гарегина Нжде, Давида Бека, Месропа Маштоца, Сюник, Тиграна Меца в городе Горис; частично село Хот;

11։00-15:00 частично села Аравус и Тех;

13:00-16:00 улица Галстяна, Арцахское шоссе, Ереванское шоссе, кварталы “Авангард”, “Шориндзор”, ‘Пгндзакер”, “Сандидзор”, “Нор Ванки Тап”, телебашня в городе Горис; села Татев, Агвани.