Среда, 24 Мая 2023 17:29

АрмИнфо. Попытка незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина иначе, как экстраординарной не назовешь. Об этом 24 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, по данному факту Службой национальной безопасности РА произведены первые задержания. Премьер-министр подчеркнул, что по предварительным данным, получателем кокаина в Армении должна была выступить известная в Армении компания, занимающаяся поставками бананов, владелец которой бывший депутат НС, ныне находящийся в международном розыске (Мигран Погосян - ред.). В то же время, глава кабмина заявил, что не намерен нарушать презумпцию невиновности. Он добавил, что незаконный оборот наркотиков в Армении, как и во всем мире достиг огромных объемов и за этим оборотом могут стоять различные лица. Уголовный кодекс РА предусматривает ответственность за участие в преступной группе, но не предусматривает ответственность за партийное участие (Мигран Погосян - член ранее правящей в РА Республиканской партии). <Если выяснится, что за этим делом стоит представитель РПА, это же не означает, что всех членов РПА во главе с ее председателем (третий президент РА Серж Саргсян - ред) необходимо задерживать>, - сказал премьер- министр РА. <В каждой партии могут быть лица, которые не очень честны перед идеями партии, и, к сожалению, в нашей действительности подобного рода явления часто встречаются>, - отметил Пашинян.

Он добавил, что на заседании Совета безопасности дал четкие указания руководителям правоохранительных органов по активизации борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ с указанием конкретных сроков их исполнения. <Раскрытие крупной партии наркотиков - это хорошо или плохо? Надо понимать, что Армения на глобусе мира не одна, и вместе с ростом наркотрафика по всему миру, растут и объемы их ввоза в страну. Некоторые страны не случайно узаконили применение некоторых видов наркотиков, и сделали это не от хорошей жизни>, - подчеркнул Пашинян.

Напомним, что ранее РА заявила о попыткн незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина. Ввоз был осуществлен компанией, занимающейся импортом фруктов из Эквадора. Огромная партия наркотиков, общая стоимость которой составляет порядка 250 млн евро, оказалась в Армении транзитом через Италию и Грузию. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проведены допросы, направлены запросы в различные уполномоченные структуры.

Между тем, как передает Il Messaggero, управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия Италии конфисковали 3 тонны кокаина в контейнерах с бананами, которые везли в Армению через Эквадор и Грузию. Для обнаружения вещества использовали специальные сканеры и пса Джоэла из кинологической службы. Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Оба контейнера, длиной более 12 м каждый, охлаждались. Наркотики были скрыты среди 78 т бананов. Управление по борьбе с мафией в Реджо-ди-Калабрии, ознакомившись с документацией и проведя проверку компаний, участвовавших в перевозке груза, решило провести досмотр двух ящиков, в которых, как выяснилось, находился кокаин. Вещество было найдено с помощью специальных сканеров и кинологического подразделения фингвардии; в частности, в поиске участвовала собака по кличке Джоэл. Как пишет Il Messaggero, в случае если бы торговцы наркотиками смогли провезти груз, они бы получили более 800 млн евро, поскольку кокаин оказался <чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии>. Для транспортировки и уничтожения наркотиков были задействованы более 30 сотрудников фингвардии Италии.