Среда, 24 Мая 2023 15:24

АрмИнфо. Политическое видение устройства государства - это прерогатива руководства Армении и ее народа, это, во-первых. Об этом 24 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку заявлению армянского премьера о готовности признать Арцах частью Азербайджана.

"Второе, я принимаю ваш вопрос только в том ключе, что Россия является посредником урегулирования и в этой связи действительно важно иметь четкую позицию государства, в частности Армении по этой теме. Потому, что это не просто тема, это не просто вопрос, это конфликт, длившийся на протяжении многих лет, и посреднические усилия, которые оказывались по линии международных структур, и региональными странами. И, безусловно, для продвижения вперед, в том числе и по тем документам, которые были подписаны, необходимо четко понимать позицию государства", - повторила Захарова.

При этом она добавила, что данное заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита 7 октября 2022 года с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции и главы Европейского совета.

В этом ключе российский дипломат напомнила, что тогда было принято заявление, содержащее ссылку на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. "В этой декларации административные границы между бывшими странами Советского союза признаются в качестве межгосударственной границы. Как мы неоднократно говорили, пражская договоренность дала качественно новые рамки переговорному процессу между Баку и Ереваном", - добавила Захарова.

По ее словам, в Москве также отмечают, что последние высказывания премьер-министра РА Никола Пашиняна вызвали неоднозначную реакцию в самой Армении, в Нагорном Карабахе. "Это, безусловно, всё в контексте их внутренних политических полемик, я упоминаю, но всё же. Что касается самого проекта мирного договора, то последний раунд переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств состоялся в Москве 19 мая", - напомнила российский дипломат, добавив, что саммит позволил сблизить и улучшить позиции между сторонами по ряду вопросов.

Отметим, что премьер Армении на пресс-конференции 22 мая заговорил о передаче Азербайджану так называемых "анклавов" в Тавушской и Араратской областях. Данные шаги армянского премьера в случае реализации отрежут Армению от стратегических транспортных коммуникаций в Иран и Грузию. Никол Пашинян также отметил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимой подобную позицию властей Армении.