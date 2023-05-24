Среда, 24 Мая 2023 14:39

АрмИнфо. 13 человек обвиняются в незаконной организации и проведении карточной игры в покер, сообщает генеральная прокуратура Армении.

В частности, согласно предварительному следствию, установлено, что с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. С.П. и Д.Ш. с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. организовали и проводили азартные игры в арендованном для этой цели частном доме. Они договорились с дилерами А.Г. А.Б., имеющими соответствующую гослицензию.

С каждой выигранной суммы А.Г. и А.Б. в пользу С.П. и Д.С. взимали 5-процентную сумму в виде игровых фишек, которые в среднем за 1 час составляли 30-40 тысяч драмов (игры длились не менее 5-6 часов в день). В результате вышеуказанных преступных действий государство нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах - 5,5 млрд драмов.

Были также установлены другие факты организации и проведения карточной игры в покер: в центре столице - на проспекте Саят-Нова, где в течение 2021 года были арендованы малые и большие приватные помещения клуба, в общине Касах Котайкской области (материальный ущерб оценивается в 11 млрд драмов), в городе Ванадзор Лорийской области Армении (материальный ущерб достиг 16,5 млрд драмов).

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной предпринимательской деятельности, повлекшей особо крупный имущественный ущерб, организации и поддержки незаконной предпринимательской деятельности