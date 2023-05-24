Среда, 24 Мая 2023 14:38

АрмИнфо. Лондон считает, что снять блокаду Нагорного Карабаха удастся путем общего решения конфликта, и надеется, что у лидеров стран региона хватит смелости и решимости достичь мира. Об этом заявил госминистр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти.

Так на вопрос, не помешает ли близкое союзничество Великобритании с Турцией и Азербайджаном развитию отношений с Арменией, бриатнский дипломат выразил убеждение, что такое не должно быть.

"У нас действительно очень тесные союзнические отношения с Турцией как государством-членом НАТО, и с Азербайджаном, который является для нас близким партнером, особенно в энергетической сфере. Но эти отношения не должны быть препятствием для того, чтобы иметь очень глубокие и содержательные отношения с Арменией. Я думаю, что касается нашей внешней политики, у нас очень амбициозная и активная внешняя политика, которая очень активна на мировой арене", - отметил он, признав, что Великобритания стремится быть активными в регионе Кавказа.

По его словам, Лондон хочет, чтобы между всеми государствами работали хорошие дипломатические договоренности и системы

безопасности. При этом Дохерти заверил, что у Великобритании сбалансированная внешняя политика, и она желает, чтобы все партнеры, все государства двигались вперед и пользовались этими обстоятельствами безопасности и процветания в той мере, в какой это может принести пользу правительствам и народам.

"Что касается Армении, то мы придаем этому большое значение, учитывая, что вы молодая демократия, древний народ, древняя цивилизация, но с молодой демократией, и мы считаем, что укрепление этой демократии очень важно", - сказал дипломат.

Касаясь вопроса о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного Карабаха, Дохерти сказал, что не в курсе подробностей, и отрицает любые подобные обвинения.

" Как я уже сказал, у нас прозрачная внешняя политика, и наше правительство не имеет никакого отношения к коммерческим операциям в этой или любой другой стране. Я высоко оцениваю тот факт, что Армения является членом Международной инициативы прозрачности добывающих отраслей, что является очень хорошим показателем того, выполняют ли хозяйствующие субъекты добывающих отраслей свои обязанности, но это не проблема правительства, правительство не участвует и не должно участвовать во всем этом.

Великобритания надеется, что у лидеров стран региона хватит смелости и решимости достичь мира - госминистр", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

На вопрос, есть ли у Великобритании помимо призывов какие-то рычаги, которыми можно подтолкнуть Азербайджан к снятию блокады Лачинского/Бердзорского коридора КПП, Дохерти отметил, что они призвали Азербайджан предпринять шаги для обеспечения полного восстановления свободного передвижения людей и товаров.

"По нашей оценке, именно благодаря общему решению можно будет добиться прогресса в этом направлении, но мы отмечаем, что эта ситуация имела серьезные гуманитарные последствия. Это в очередной раз напоминает нам, почему очень важно найти более смелое решение. Мы надеемся, что у лидеров стран региона хватит смелости, решимости, храбрости, чтобы использовать возможность, достичь мира и повысить уровень жизни населения своих стран", - добавил госминистр по делам Европы.

Отметим, что после того, как единственная дорога, связывающая Армению с Арцахом была заблокирована со стороны так называемых экоактивистов и представителей силовых структур Азербайджана, в СМИ была распространена информация, что правительство Азербайджана передало британской компании Anglo Asian Mining Company управление Кашенским рудником, расположенном в Мартакертском районе Арцаха, в рамках сделки, заключенной в июле на сумму в $3 млрд.

Официально зарегистрированная в Великобритании Anglo Asian Mining Company сообщила на своем сайте, что концессионное соглашение от 5 июля 2022 года включало три рудника, общей площадью 340 квадратных миль. Одним из рудников, которые Азербайджан передал компании, является медно-молибденовый рудник Кашен в Мартакертском районе Республики Арцах. СМИ пишут, что компания в своем сообщении использовала азербайджанское название Кашена и сообщила, что по состоянию на январь 2016 года запасы рудника составляли 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена. Отмечается, что компания использовала данные, ранее опубликованные нынешним эксплуатантом рудника, армянской компанией Base Metals.

Британская компания также отметила, что российские миротворцы находятся в регионе для обеспечения мира и стабильности, и правительство Азербайджана "приложит все разумные усилия", чтобы позволить компании получить физический доступ к руднику.

Также сообщается, что одним из акционеров британской компании является глава администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джон Сунуну (владеет 9,3% акций компании). Отмечается, что другие члены семьи Сунуну также участвуют в управлении компанией. Еще 3,5% акций принадлежат компании Limelight Industrial Developments, о которой нет доступной публичной информации, пишет издание.

Крупнейшим акционером Anglo Asian Mining является уроженец Ирана Реза Вазири (Reza Vaziri) с 28% акций, который ведет свой бизнес в Азербайджане.

Всплывшая информация не оставляет сомнения, что за блокированием коридора стоит большой друг Азербайджана - Великобритания. С этой точки зрения можно назвать неслучайным и визит в Армению другого большого друга азербайджано-турецкого тандема - главы британской секретной разведки МИ-6 Ричарда Мура в Ереван.

Заметим, что 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Base Metal в настоящее время является оператором Кашенского рудника и крупнейшим налогоплательщиком в Арцахе. Согласно ее годовому отчету, в 2021 году компания выплатила налогов более чем на $22 млн., тогда как до войны эта сумма составляла около $48 млн. Компания входит в состав Vallex Group. Помимо Кашена Vallex управляет золотым рудником Дрмбон, также расположенным в Мартакертском районе Арцаха. Геологоразведочные работы на Кашенском руднике начались в 2007 году. По данным Vallex Group, в рудник было инвестировано около $130 млн.