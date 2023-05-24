Среда, 24 Мая 2023 12:47

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин 24 мая примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕЭФ), мероприятие будет посвящено "евразийской интеграции в многополярном мире", сообщила пресс-служба Кремля.

Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государств-наблюдателей. Путин примет в нем участие 25 мая, там планируется рассмотреть реализацию различных проектов, вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей. Также у Путина состоится ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств.

Напомним, что на 25 мая запланирована встреча главы российского государства с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.