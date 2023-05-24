Среда, 24 Мая 2023 12:45

АрмИнфо.Сборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалями.

Как сообщает пресс-служба Союза, 18-21 мая в румынском Орадя прошел Олимпийский чемпионат Европы по сито-рю каратэ, в котором в этом году приняли участие 30 стран.

Армению на чемпионате представляли спортсмены Союза карате Армении Давид Тароян, Альберт Ширинян и чемпион мира и Европы по спортивному карате, основатель Союза карате Армении Камо Унанян.

Спортсмен Альберт Ширинян, к сожалению, выбыл из соревнований, а Давид Тарон, уступив итальянскому спортсмену в финальном этапе, стал серебряным призером.

А Камо Унанян, одержал победы в различных боях над спортсменами из Словакии, Румынии, Италии, Франции, Англии и Голландии. Самая жаркая схватка развернулась в полуфинале, где Камо Унанян мощным ударом в последние 5 секунд нокаутировал соперника из Нидерландов.

В результате жаркой борьбы Камо Унанян еще раз доказал, что он лучший и, защитив титул чемпиона Европы, в 7-й раз стал чемпионом Европы по разным версиям.