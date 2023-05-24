Среда, 24 Мая 2023 12:37

АрмИнфо. Управление в Республике Арцах может осуществляться исключительно через органы,

предусмотренные Конституцией Республики Арцах. Об этом говорится в

заявлении президента Арцаха Араика Арутюняна, на фоне последнего

заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна о возможности признания

Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

В этой связи Арутюнян выразил готовность к сотрудничеству со всеми

парламентскими и внепарламентскими силами, имеющими взгляды, идеи и

предложения относительно внутренней и внешней политики государства.

По его словам, основной институциональной площадкой такого

сотрудничества является Совет Безопасности, куда, как и раньше, так и

сейчас, мною могут быть приглашены представители всех держав без

исключения.

Вместе с тем, глава НКР подчеркнул, что в таких сложных кризисных

условиях он прекращает всякие дискуссии об организации внеочередных

президентских и парламентских выборов, а также обмен идеями об

организации референдума о доверии, предложенный председателем

Национального собрания в последние дни.

"Призываю вас положить конец внутриполитическим процессам подобным

последних дней, которые могут поставить под угрозу стабильность

внутренней жизни нашей страны, вновь формировать лагеря, что

недопустимо в сегодняшних условиях. При этом еще раз подтверждаю свое

заявление, сделанное еще в 2020 году, уйти в отставку, как только

будут благоприятные условия, и организовать досрочные президентские и

парламентские выборы", - отметил Арутюнян, который сообщил также об

ограничении свободы собраний.

Он назвал неприемлемым, особенно в текущих условиях угроз, без

политического баланса, без полной оценки последствий для народа

Арцаха и воздействия на интересы страны действия той или иной

политической силы или группы, направленные против субъектов, имеющих

большое значение в деле безопасности Арцаха.

"Государственные органы действуют свободно, руководствуются

исключительно интересами народа Республики Арцах и в случае

необходимости подобных заявлений и обращений готовы взять на себя эту

ответственность", - сказал глава НКР, поручив Службе национальной

безопасности и полиции, усилить работу по охране общественной

безопасности, и проявлять адекватную реакцию в случае любого

нарушения закона.

"Все знают и бесспорно, что после 44-дневной войны 2020 года на мне

лежала самая большая ответственность, но, несмотря на это, я никогда

не уклонялся от ответственности и непрерывно работал в направлении

охраны государства. Я и сегодня продолжаю нести свою долю

ответственности, не намерен уклоняться от нее, и открыт для всех

желающих сотрудничать", - отметил он.

Арутюнян также констатировал, что уже 163 дня Арцах живет в условиях

углубляющейся преступной блокады Азербайджана. По его словам,

несмотря на создавшуюся ситуацию и нарастающие день ото дня вызовы,

народ Арцаха борется за свои коллективные права и свободы на своей

земле, продолжая священное дело своих предков.

"Помимо рисков, вызванных блокадой и другими внешними факторами,

имеет место также обострение проблем внутренней жизни Арцаха и

внутриполитической нестабильности. И здесь, в более широком регионе и

в процессе, направленном на урегулирование армяно-азербайджанских

межгосударственных отношений, происходят новые процессы, которые

значительно углубляют вызовы и онтологические опасности Арцаха", -

добавил глава НКР.

Указав на ряд внешнеполитических факторов, напрямую влияющих на

настоящее и будущее народа Арцаха, он призвал соотечественников не

унывать и продолжить борьбу. Среди факторов, он в частности назвал:

блокаду Арцаха, с растущими гуманитарными и политическими вызовами и

угрозами безопасности; ухудшающую гуманитарную ситуацию и увеличение

рисков в связи с постоянным выходом из строя жизненно важных

инфраструктур Арцаха; непрекращающийся риска новой военной агрессии

Азербайджана против НКР и нескрываемые амбиции проведения этнических

чисток; серьезное нарушение российских гарантий безопасности народа

Арцаха, зафиксированное трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020

г., рост геополитической напряженности в регионе и агрессивности

Азербайджана на фоне российско-украинского конфликта; продолжающееся

ослабление международной правовой системы и неспособность

международного сообщества обеспечить безопасность и основные права

народа Арцаха, а также выполнение решений международных судов;

постоянное ослабление позиций Армении в процессе урегулирования

армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на признание

Арцаха частью Азербайджана.

Вместе с тем, Арутюнян позитивно оценил единый подход арцахцев

относительно будущего Республики. "Я рад, что в Арцахе существует

совершенно единый подход к этому вопросу. В этом смысле, приветствуя

заявление Национального Собрания Республики Арцах от 22 мая

относительно мыслей, высказанных премьер-министром РА Николом

Пашиняном, подчеркиваю, что любое заявление и документ, игнорирующие

суверенитет Республики Арцах, право на самоопределение нашего народа

и факт его осуществления для нас неприемлем. Арцах не был и не будет

в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у

которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы.

Я уверен, что боец не одинок, и не только вся Армения будет

продолжать поддерживать нашу борьбу, но и на международной арене

будут ценные сторонники. Да, ситуация сложная, но не безнадежная, и

власти Арцаха предпринимают и будут предпринимать возможные

практические шаги для противостояния внешним и внутренним вызовам", -

добавил президент Арцаха.

Он призвал народ Республики Армения активно и решительно доказывать,

что Арцах не может быть признан частью Азербайджана и что он

продолжает стоять на этой важнейшей части единой армянской родины.

"Ведь Арцах - это родина всех армян, имеющая уникальное значение как

для армянской государственности, так и для армянского народа. Народ

Армении является хозяином Республики Армения, и он должен решать

такие общегосударственные и важнейшие вопросы", - отметил Арутюнян,

призвав диаспору стряхнуть чувство разочарования, бессилия и

равнодушия и потребовать от правительств стран гражданства и

Республики Армения практических шагов в направлении обеспечения права

Арцаха на самоопределение и безопасность.

"Мы ожидаем, что каждый гражданин и организация армян Диаспоры

предпримут все возможные меры для поддержки Арцаха и пресечения

преступной деятельности Азербайджана. Диаспора обладает огромным

нереализованным потенциалом, способным обеспечить серьезные успехи в

судьбоносных для Родины вопросах.



В тоже время Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых

действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана,

придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и

международными документами, а также национальных пожеланий и

интересов.

"Осознавая уязвимое положение Республики Армения в послевоенный

период, мы с пониманием относились к различным событиям и сознательно

терпели и продолжаем терпеть многие лишения, чтобы нейтрализовать все

попытки навязать Республике Армения уступки путем подавления нас.

Однако есть четкие принципы и красные линии, нарушения которых мы

считаем неприемлемыми и недопустимыми. И признание Арцаха частью

Азербайджана - это одна из тех красных линий, которая, мы уверены,

остается таковой для большинства всех армян.

В действиях и позициях, связанных с Арцахом, главным ориентиром для

Республики Армения должно быть выражение воли народа Арцаха, что

недвусмысленно продемонстрировали независимость и конституционные

референдумы, при безоговорочной поддержке Республики Армения и весь

армянский народ. F урегулирование армяно-азербайджанских

межгосударственных отношений не может происходить в рамках логики

совершенно отдельной от азербайджано-карабахского конфликта и за счет

жизненно важных прав и интересов народа Арцаха, которые, кстати,

являются неотъемлемой и важной частью жизненно важных прав и

интересов всего армянского народа", - подчеркнул карабахский лидер.

Арутюнян также обратился к российской стороне и призвал власти и

президента Российской Федерации Владимира Путина обеспечить

выполнение обязательств, взятых на себя трехсторонней декларацией от

9 ноября 2020 года, обеспечить открытие Лачинского (Кашатагского)

коридора, устраненив все азербайджанские препятствия, освободив 120

000 человек, находящихся в заложниках террористов и предотвратить

агрессивных действий Азербайджана против народа НКР.

"Независимо от действий других участников Трехсторонней декларации,

Россия взяла на себя четкие обязательства, которые явились самым

серьезным основанием для обеспечения возвращения народа Арцаха после

войны. Поэтому мы ожидаем неуклонного и решительного выполнения этих

обязательств во имя народа Арцаха и интересов Российской Федерации, а

также вековой дружбы армянского и российского народов", - сказал

Арутюнян.

Он также призвал народу и власти Азербайджана положить конец политике

ненависти и геноцида по отношению к народу Арцаха, быть готовым

искренне принять принцип равноправия народов и титул и права

коренного армянского народа на НКР.

"Мы готовы к диалогу, урегулированию конфликтов и миру в

международном формате, но на основе норм и принципов международного

права, особенно права народов на равноправие и самоопределение,

неприменение силы и угрозы силой, мирное урегулирование споров и

принципов территориальной целостности. Мы не представляем никакой

угрозы Азербайджану, но, с другой стороны, народ Арцаха имеет право

на самооборону, а Республика Арцах обязана защищать свой народ.

Несмотря на постоянные угрозы со стороны Азербайджана, я уверен, что

создание мирной и достойной обстановки и прекращение многовековой

вражды проистекают из интересов и чаяний наших народов", - заявил

президент НКР.

В заключение он обратился ко всем участникам международного

сообщества, и особенно Совету Безопасности ООН, призвав отдать

приоритет выполнению Азербайджаном решения Международному Суду ООН от

22 февраля, а также гарантировать безопасность народа Арцаха,

используя необходимые инструменты, в соответствии с принципами и

целями Организации Объединенных Наций.