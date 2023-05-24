Среда, 24 Мая 2023 10:59

АрмИнфо.Для медицинских учреждений Армении будут отменены все бессрочные лицензии. Национальное Собрания РА на пленарном заседании 24 мая во втором и окончательном чтении внесло поправки в законе "О лицензировании".

По словам министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, представленный проект направлен на улучшение ситуации с оказанием медицинских услуг. Опыт показывает, что предоставление бессрочных лицензий медицинским учреждениям зачастую приводит к регрессу в их развитии. По этой причине предлагается бессрочные лицензии заменить на предоставление лицензий сроком на 5 лет. Тем самым, каждое медицинское учреждение периодически должно будет доказывать соответствие оказываемых услуг требованиям времени и положениям лицензии. Министр заверила, что с принятием закона качество оказываемых медицинских услуг будет улучшаться, как в плане развития инфраструктур, так и оснащения медицинских учреждений современным оборудованием.

Аванесян заметила, что предусмотрен переходный период, чтобы процесс перехода на новую, более жесткую систему лицензирования прошел гладко. На первом этапе процесс затронет медицинские учреждения Еревана, после чего будет перенесен на областные учреждения. После

этого через каждые пять лет организации системы здравоохранения, в том числе, медицинские центры, поликлиники и аптеки, должны будут представлять заявки на получение соответствующих лицензий.

Аванесян также отметила, что закон вступит в силу через год после его принятия. Данная мера необходима для того, чтобы Агентство по лицензированию и государственный аппарат были готовы к нововведению для проведения проверок на должном уровне.