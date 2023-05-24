Среда, 24 Мая 2023 10:56

АрмИнфо. На озере Севан в Армении появится подразделение водного патруля. Национальное Собрание РА на планарном заседании 24 мая в первом чтении внесло поправки в законы <О полиции> и <О государственном регулировании обеспечения технической безопасности>.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, в задачу водных патрулей будет входить проверка документов на техническое состояние водного транспорта граждан. Водные патрульные, в частности, получат возможность останавливать водный транспорт в случае, если у них возникнут подозрения относительно намерений совершить нарушения или преступления и провести проверку документов на водное судно и всех других необходимых документов. Заместитель министра отметила, что основной функцией будет обеспечение безопасности и спокойствия граждан в зонах отдыха, на пляжах и в прибрежной зоне, спасение утопающих, оперативное подключение к поисковым работам в случае исчезновения, а также превентивная борьба с незаконным рыболовством.

Личный состав водных патрулей будет состоять из 95 патрульных. Они будут оснащены всеми необходимыми техническими средствами, в том числе, скутерами.