Среда, 24 Мая 2023 10:56

АрмИнфо.Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 24 мая в первом чтении внесло поправки в закон <О волонтерской работе>.

По словам заместителя министра труда и социальных вопросов РА Рубена Саркисяна, уже длительное время в данной сфере не было и нет правовых регулирований. Попытки урегулирования предпринимались в 2006, 2015, 2017 годах, но добиться окончательного результата пока не удалось. Представленный правительством РА документ призван решить имеющуюся проблему, направленную на более активное вовлечение гражданского общества в волонтерское движение, повышение социальной ответственности организаций и учреждений, формирование механизма появления активного гражданина. Волонтерство будет рассматриваться как трудовой опыт.

Заместитель министра подчеркнул, что еще одна задача, которую призван решить документ, связана с социальной интеграцией выпускников школ и вузов с рынком труда. В свою очередь, продолжил Саркисян, у государства появятся возможности для вовлечения добровольцев в реализацию тех или иных программ.

В числе структур, имеющих право на привлечение волонтеров, замминистра указал на государство, организации, не преследующие цели получения прибыли, фонды и союзы. Причем, собственником организаций, не преследующих получение прибыли, должно выступать исключительно государство. По положению на текущий момент, количество таких организаций составляет 124. Одной из важнейших составляющих привлечения добровольцев является заключение с ними договоров, в которых должны быть указаны цели привлечения волонтеров, какие будут решаться вопросы и в какие сроки, а также взаимные обязательства сторон и социальные гарантии. В частности, в законопроекте закреплены требования по компенсации расходов на дорогу, питание, ночевку и т.д.

Волонтерами могут стать лица, достигшие 16- летнего возраста. Если 14-летние подростки также захотят присоединиться к движению, то для этого должно быть письменное согласие родителей или опекунов. При этом, для отдельных направлений потребуется наличие профильного образования, либо соответствующего сертификата. Речь, в частности, идет о волонтерском участии в медицинской, экономической, правовой и других сферах.