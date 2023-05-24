Среда, 24 Мая 2023 10:54

АрмИнфо.Вопреки юридически обязывающему постановлению Международного Суда, власти Азербайджана установили блокпост в Лачинском/Бердзорском коридоре, тем самым неся ответственность за незаконную блокаду и не выполняя вердикт суда.

Об этом в ходе выступлении на открытой дискуссии Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Защита гражданского населения в вооруженных конфликтах", заявил замглавы МИД РА Ваге Геворкян касаясь азербайджанской блокады Арцаха, которая продолжается уже более 6 месяцев.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Геворкян подчеркнул, что Азербайджан постоянно препятствует деятельности, направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, затронутого конфликтом, и пока не удалось гарантировать вовлеченность ООН и ее структур в Нагорном Карабахе.

Было подчеркнуто, что все эти незаконные действия, сопровождаемые политикой, направленной на углубление армянофобии и ксенофобии, раскрывают геноцидальные намерения и конечную цель Азербайджана - полную этническую чистку народа Нагорного Карабаха.

Заместитель министра выразил надежду, что Совет Безопасности ООН, как главный орган, отвечающий за международный мир и безопасность, продолжит заниматься этим вопросом в соответствии со своим мандатом по обеспечению достоинства, безопасности и основных прав человека гражданского населения.

Армянский дипломат отметил важность полного и безоговорочного выполнения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, подчеркнув ключевую роль Совета Безопасности ООН в обеспечении выполнения обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права.

Мероприятие прошло под председательством президента Швейцарии Алена Берса. С докладами выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполиарич.