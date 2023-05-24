Среда, 24 Мая 2023 10:53

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Армении, глава фонда Центр права и справедливости "Татоян" Арман Татоян обратил внимание, что ан пресс- конференции преьмера РА Никола Пашиняна 22 мая были озвучены тезисы, аналогичные тем, которые были сформулированы в прошлом году в то же время со стороны МИД Азербайджана.

По его словам, Азербайджан тогда (конечно, это совершенно неприемлемо для нас) даже отметил, что 7 сел Тавуша и Тигранашен "будут возвращены в состав Азербайджана по процессу делимитации".

"Другими словами, Азербайджан говорил даже о процессе определения границ, а вчера на пресс-конференции уже было объявлено, что села "принадлежат Азербайджану" без делимитации.

Это принесет разрушительные опасности для нашей страны, для каждого из нас: будут массовые нарушения прав, наша физическая безопасность и душевное спокойствие, связь с внешним миром, безопасность дорог Тавуша, Вайоц Дзора и Сюника и связь между сообществами будут еще больше нарушены, появятся новые внутренне перемещенные лица и т.д.

Упомянутые села Тавуша и Тигранашен были неотъемлемой частью Советской Армении. Это исторические армянские земли (факты, подтверждающие это, основательны).

Механическая логика "анклава" - следствие неизвлечения уроков из разрушительных страниц истории, что непозволительно и предосудительно продвигается после 44- дневной войны 2020 года рядом высокопоставленных лиц Армении посредством безответственных и незаконных заявлений", - отметил правозащитник.

При этом он подчеркнул, что если кто-то не представляет, что будет с Арменией, то пусть просто посмотрит, что происходит с Арцахом с трагическими последствиями. "Это единая цепь, азербайджанская политика одинакова в отношении Арцаха и Армении", - резюмировал Татоян.

Отметим, что премьер Армении на пресс-конференции 22 мая заговорил о передаче Азербайджану так называемых "анклавов" в Тавушской и Араратской областях. Данные шаги армянского премьера в случае реализации отрежут Армению от стратегических транспортных коммуникаций в Иран и Грузию.