Вторник, 23 Мая 2023 21:38

АрмИнфо. Приветствуя Заявление Национального собрания Арцаха о словах премьер-министра РА Никола Пашиняна, считаем крайне неприемлемыми и недействительными любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и его реализацию. Об этом в ходе своего обращения к народу Арцаха и международному сообществу заявил президент Республики Араик Арутюнян.

«Арцах не был и не будет частью Азербайджана, так как это воля и права нашего народа. Признание Арцаха в составе Азербайджане является одной из красных линий, которые мы уверены, остаются такими для большинства армян. Основным руководством для Республики Армения в действиях и позициях по вопросу Арцаха должна быть воля народа Арцаха.

Обращаемся к властям РФ и лично к президенту РФ Владимиру Путину с тем, чтобы обеспечить обязательства, взятые трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, а именно разблокировать Лачинский коридор, устранить все азербайджанские препятствия, освободить 120 000 население от террористического плена и предотвратить агрессивные действия Азербайджана в отношении народа Арцаха.

Независимо от действий других сторон заявления, Россия взяла на себя четкие обязательства, которые стали серьезнейшей основой для обеспечения возвращения народа Арцаха после войны. Поэтому мы ожидаем устойчивого и решительного выполнения этих обязательств ради интересов народа Арцаха и интересов Российской Федерации, а также многовековой дружбы между армянским и русским народами.

Мы готовы к международному диалогу, урегулированию конфликтов и миру, но на основе международно признанных норм, в частности равноправии народов и права на самоопределение, неприменении силы или угрозы силой и принципа территориальной целостности.

Обращаемся ко всем акторам международного сообщества и особенно к СБ ООН с тем, чтобы обеспечить выполнение Азербайджаном постановление Международного Суда ООН от 22 февраля 2023 года, а также, используя необходимый инструментарий, гарантировать безопасность народа Арцаха в соответствии с принципами и целями ООН.