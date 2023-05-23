Вторник, 23 Мая 2023 18:24

АрмИнфо. Вопросы региональной безопасности и стабильности обсудили, в ходе встречи 23 мая, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и госминистр по вопросам Европы Великобритании Лео Дохерти.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте Григорян указал на важность усилий Армении по демократизации с точки зрения обеспечения безопасности.

Собеседники отметили важность положительной динамики в отношениях между Арменией и Великобританией, и обменялись мнениями о дальнейшем расширении двусторонней повестки сотрудничества.