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 Вторник, 23 Мая 2023 18:19
Наира Бадалян

В Армении дан старт сбору подписей для проведения референдума по криминализации отказа от Арцаха

В Армении дан старт сбору подписей для проведения референдума по криминализации отказа от Арцаха

АрмИнфо. Инициативная группа <Свободный Арцах - референдум> приступила к сбору подписей за криминализацию отказа от самоопределения Нагорного Карабаха. Об этом заявил координатор движения <Консолидация>, общественно- политический деятель Аветик Чалабян 23 мая на встрече с журналистами.

Как отметил Чалабян, любая власть, которая пытается от имени Республики Армения отказаться от права Арцаха на самоопределение, тем самым совершает незаконные действия против конституционного строя Армении.

<Накануне в своем заявлении лицо, занимающее кресло премьер-министра открыто не только отказалось от Арцаха, но и от территории РА, от символа армянства - горы Арарат, ссылаясь на давление со стороны Турции. Он пытается лишить нас идентичности, исторической памяти,

будущего и идеалов будущего, пытаясь превратить нас в манкуртов, в безличную, меркантильную, трусливую и жалкую массу людей, которая не имеет права называться нацией. Мы, естественно, не можем допустить этого>, - сказал Аветик Чалабян.

По его словам, действующая власть пытается создать у людей чувство безысходности.  <После того как в 2021 году кое-как победил на выборах, он попытался создать такое впечатление, якобы армянский народ защищает эту власть и поддерживает любой действие власти. Это ложь. Рейтинг этой власти сейчас находится на своем историческом минимуме>, - отметил он.

Политик напомнил, что действующая власть были избрана по предвыборной программе, в основе которой лежало признание права Арцаха на самоопределения и деоккупация Арцаха.  <И сегодня, отказавшись от собственной предвыборной программы, от требований Конституции, эти власти либо должны подтвердить свой новый политический курс новым референдумом, либо если не делают этого, мы принудим их к этому. Именно с этой целью, мы на основе закона РА <О референдуме> инициируем этот процесс, окончательная цель которого организация референдума о криминализации отказа от Республики Арцах>, - сказал Чалабян.

Он отметил, что это поэтапный процесс: на первом этапе нужно провести сбор подписей (минимум 50 тысяч), который позволит внести проект закона в Национальное Собрание.  <Если парламент этот законопроект не примет, то мы пойдем по пути принуждения проведения референдума>, - отметил общественно-политический деятель.

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