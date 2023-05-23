Вторник, 23 Мая 2023 18:07

АрмИнфо. У армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу. Об этом 23 мая журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян.

Депутат отметил, что накануне премьер-министр РА Никол Пашинян фактически представил дорожную карту по сдаче Армении и Арцаха, сообщив и о графике выполнения этой дорожной карты. 25 мая в Москве будет представлено новое трехстороннее заявление, после чего процесс продолжится 1 июня в Кишиневе. <Затем в Брюсселе Пашинян попытается договориться о принципах капитуляции, про встречу в октябре также было сообщено. Тем самым, у армянского народа останется всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи страны врагу>, - сказал оппозиционер.

Сагателян заметил, что партия АРФД, которую он представляет, является той политической силой, которая кроме заявлений за последние три года вела и активную уличную борьбу, проводя различные акции и мероприятия. <Мы и с этой ситуацией не смиримся, будем бороться до конца, а все разговоры о том, что мол, оппозиция отошла от своей повестки и прекратила борьбу, заверяю вас, что такого не будет>, - отметил депутат, добавив, что прошлогодние масштабные акции позволили затянуть нынешний процесс. <Теперь наша задача с новой силой сформировать в Армении, Арцахе и в Диаспоре всенародное сопротивление, готовить граждан страны к акциям неповиновения. Главной целью оппозиции продолжает оставаться эта задача>, - отметил представитель партии АРФД.