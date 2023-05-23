Вторник, 23 Мая 2023 17:26

АрмИнфо. Армянские национальные комитеты Южной Америки, Франции и Греции осудили высказывания премьер-министра РА Никола Пашиняна касательно судьбы Арцаха.

Так, директор Армянского национального совета Южной Америки (CNA) Арам Муратян отметил, что CAN считает необходимым подчеркнуть, что заявление премьер-министра не только не соответствуют действительности, но и игнорируют все принципы, согласованные в ходе переговоров с уполномоченными международными организациями, которые были направлены на обеспечение мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение.

"Премьер-министр не вправе принимать решения, противоречащие Конституции и волеизъявлению народа Армении, диаспоры и Республики Арцах.

Необходимо помнить, что ни при каких обстоятельствах территориальная целостность Азербайджана не включает Республику Арцах", - заключил Муратян.

А в Армянском национальном комитете Франции подчеркнули, что "CDCA осуждает эти неприемлемые и неконституционные заявления со всех точек зрения, которые никоим образом не остановят нашу борьбу за Арцах и укрепление Республики Армения".

В свою очередь Армянский национальный комитет Греции заявил, что безоговорочно поддерживает волю народа Республики Арцах к самоопределению. "Армянский национальный комитет Греции осуждает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не имеющего законных полномочий решать судьбу Республики Арцах и его народа", - говорится в заявлении ANCofGR.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимой подобную позицию властей Армении.