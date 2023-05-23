Вторник, 23 Мая 2023 16:15

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян упорно продолжает преступный план по сдаче Арцаха и уничтожению армянской государственности, говорится в заявлении Общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха".

При этом в движении призвали протрезветь и не дать довести этот план до конца.

"Любой документ, подписанный Пашиняном, который противоречил бы суверенитету Республики Арцах и праву арцахских армян на самоопределение, определенному международным правом, не является легитимным, и не может предопределить судьбу Арцаха.

Политика этнической чистки и геноцида, проводимая Азербайджаном против Республики Арцах, факт содержания 120 000 человек в осаде более 160 дней, а также факт игнорирования положений Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и решений международных судов доказывает, что тезис Пашиняна о "мире", приправленный "международными гарантиями", является лишь ловушкой и никак не может обеспечить безопасность Арцаха", - отмечается в заявлении Движения.

При этом в заявлении напоминается, что любая власть Республики Армения обязана быть гарантом безопасности и развития Республики Арцах и ее народа, и звучит призыв прекратить любые переговоры, ставящие НКР под удар.

"Напоминаем также нынешним властям Армении, что обязанность по предотвращению геноцида и защите права на самоопределение является международным (erga omnes) долгом, направленным на все международное сообщество и в первую очередь на Республику Армения, взявшую на себя такие обязательство по собственному законодательству, и отказ от которого является международным, является очевидным грубым нарушением закона и внутреннего законодательства.

Мы призываем наших соотечественников в Армении и диаспоре сжать кулаки и показать, что Никол Пашинян - это не Армения, и точка. Поэтому судьба армянской государственности и отношений между Арменией и Арцахом не может быть обусловлена лживыми программами Пашиняна", - говорится в заявлении.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимой подобную позицию властей Армении.