Вторник, 23 Мая 2023 16:12

АрмИнфо. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поинтересовалась мирной повесткой между Ереваном и Баку.

Как сообщают азербайджанские СМИ, она также констатировала, что в медийной плоскости в настоящее время звучат позитивные заявления, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном.

В свою очередь Алиев подчеркнул важность международной конференции, организованной Милли Меджлисом совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Отметив важность визита делегации на территории Арцаха, перешедшие под азербайджанский контроль после 44-дневной агрессии

азербайджано-турецкого тандема, Алиев сообщил, что на этих территориях ведется широкомасштабная восстановительная и строительная работа.

Касаясь проведенных в последнее время переговоров в Вашингтоне по тексту мирного договора между Баку и Ереваном на уровне глав МИД двух стран, а также своих встреч с премьер-министром Армении в Брюсселе при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, он сказал, что и в предстоящий период ожидаются встречи в рамках различных международных мероприятий.

Алиев подчеркнул, что Баку поддерживает подписание мирного договора на основании представленных Азербайджаном 5 принципов, в частности, на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета государств.

Глава государства сказал, что инициатива объединения Азербайджана, Грузии и Армении на одной платформе и создания интегрированной модели Южного Кавказа была выдвинута именно Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены вопросы открытия транспортно-коммуникационных линий.