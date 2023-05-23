Вторник, 23 Мая 2023 15:01

АрмИнфо. Вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью на Южном Кавказе, обсудили в ходе встречи 23 мая, глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян рассказал о последних событиях в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, и представил видение армянской стороны по ключевым вопросам. При этом он отметил необходимость отказа азербайджанской стороной от агрессивной политики и провокационных действий, что является важным фактором в направлении прогресса на переговорах. Была подчеркнута важность активных шагов со стороны акторов, заинтересованных в стабильности в регионе.

Собеседники также коснулись вопросов сотрудничества Армения-НАТО.