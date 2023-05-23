Вторник, 23 Мая 2023 14:51

АрмИнфо.Заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян обвинил действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна во лжи.

Так, реагируя на скандальные заявления Пашиняна, сделанные 22 мая в ходе пресс- конференции, Зурабян, в частности отметил: "22 мая в ходе пресс-конференции Никол Пашинян в ответ на вопрос журналиста "если Армения признает территориальную целостность 86 600 квадратных километров Азербайджана, включает ли он Арцах или нет, признали ли вы тем самым Арцах частью Азербайджана или нет ?", ответил: "Что бы ни говорило нынешнее правительство Армении, все правительства Армении признали территориальную целостность Азербайджана". Никол Пашинян лжет.

Единственным лидером Армении, официально согласившимся на такое решение конфликта, при котором Нагорный Карабах признается частью Азербайджана, был второй президент Роберт Кочарян, который без каких либо оговорок в 1998 году согласился на программу, основанную на концепции "Общего государства"". Однако справедливости ради следует отметить, продолжил Зурабян, что план, согласованный Робертом Кочаряном, нельзя даже сравнивать с планом разрушения Арцаха, согласованный Николом Пашиняном.

Он пояснил, что в основе проекта "Общее государство" лежало определение статуса Арцаха как "де-юре части Азербайджана, де-факто независимой". "По этому плану в Арцахе должен был быть свой парламент, который имел бы полномочия запрещать применение законов Азербайджана на территории Арцаха, силовые структуры Азербайджана не имели бы права входить на территорию Арцаха без согласия Арцаха, у Арцаха была бы своя армия и т.д. А Пашинян согласился на интеграцию Арцаха в состав унитарного государства Азербайджан, в качестве азербайджанских районов Ханкенди и Агдери, все руководство которых, включая прокуратуру и полицию, будет назначаться из Баку. Результат такого курса заранее известен: этническая чистка армянского населения Арцаха, если не депортация путем погромов", - констатировал зампред АНК.

По словам Зурабяна, Пашинян в ужасе от реакции на его позорное решение, которая последует после того, как все эти подробности станут известны.

Политики считает, что именно поэтому он пытается возложить ответственность за свое решение на бывших руководителей Армении, пытаясь убедить армянское общество в том, что территориальная целостность Азербайджана была признана руководителями до него.

"Лгунишка "забывает" сообщить нашему обществу "маленькую деталь". Дело в том, что Армения подписала и ратифицировала Алма-Атинскую декларацию с 10 оговорками, из которых четко следует, что признание Арменией территориальной целостности Азербайджана не распространяется на Нагорный Карабах - в границах Советской Автономной области. Ну, оцените лжеца", - резюмировал Зурабян.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян накануне заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимой подобную позицию властей Армении