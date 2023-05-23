Вторник, 23 Мая 2023 14:50

АрмИнфо. Вчерашняя пресс-конференция Никола Пашиняна окончательно дала понять, что он сдает Арцах Азербайджану. Об этом написал экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

По его словам, также стало ясно, что после войны 2020 года, помимо утраченных частей суверенной территории Армении, под видом "анклавов" он передает дополнительные территории, которые однозначно нанесут ущерб стратегическим коммуникациям с двумя дружественными странами, Ираном и Грузии, что, естественно, вызовет серьезные проблемы с безопасностью.

"Не сомневаюсь, что скоро мы тоже услышим о том, что Азербайджану дают коридор "бескоридорной логики". Все это объясняется и оправдывается тем простым обоснованием, что альтернативы в ситуации, создавшейся вокруг Арцаха и Армении, и в условиях происходящих геополитических изменений просто нет. Прежде всего, зафиксируем, что главная причина нынешней ситуации в Армении и Арцахе - исключительно неправильные и недальновидные военно-политические и дипломатические провалы Пашиняна", - отметил дипломат.

Во-вторых, продолжил он, сегодняшняя изменчивая геополитическая ситуация заставляет нас не быстро приходить к абсолютно неприемлемым для нас решениям, а наоборот, создает более широкие возможности для достижения выгодных решений вопроса.

"Не вдаваясь в анализы, исторические справки и прочие рассуждения, хочу со всей уверенностью и ответственностью сказать, что существует серьезная альтернатива тому, что делается сегодня. И что в очень короткие сроки можно кардинально изменить взгляды и подходы стран, проявляющих интерес к этому вопросу и выполняющих посредническую миссию.

В этот же период возможен выход на такую переговорную фазу, согласование вопросов повестки создаст возможность достижения понятного для сторон решения арцахского вопроса, что может быть единственной гарантией стабильного и долгосрочного прочный мир в этом регионе", - считает Осканян.

При этом дипломат подчеркнул, что международное сообщество и Азербайджан должны осознать, что решение проблемы пашиняновским вариантом не принесет мира между двумя народами.

"Конечно, то, что делается, неприемлемо и предосудительно. Я уверен, что Пашинян не сможет обеспечить такое решение вопроса. Даже если он подпишет такой документ, это будет временное отклонение от нормального хода истории", - резюмировал Осканян.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимым подобную позицию властей Армении.