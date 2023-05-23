Вторник, 23 Мая 2023 13:36

АрмИнфо.Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет в этом году 10 июня в поселке Хот общины Татев Сюникской области РА. Он будет организован ООО "Д Ранч" совместно с ОО "Агентство стратегического развития".

Как сообщает пресс-служба фестивала, в этом году фестиваль проводится при поддержке Комитета по туризму РА.

В программе фестиваля традиционное соревнование по стрижке овец, презентация процесса получения ковра из шерсти, концерт группы "ЛАВ ЕЛИ", выставка-дефиле армянских костюмов культурного центра "Терян", выставка-ярмарка с участием местных сообществ и производителей, игры и конкурсы для детей? детский уголок и другие развлечения.

Целью фестиваля "Стрижка овец" является популяризация Сюника как туристического направления среди местных и иностранных туристов, развитие индустрии туризма в этой области, а также расширение возможностей получения дохода населением, занятым в сфере туризма.

Почетными гостями фестиваля будут высокопоставленные государственные деятели, аккредитованные в РА послы зарубежных стран, представители международных организаций и др.

Ежегодно в рамках фестиваля Сюникскую область посещают около 4000 человек, 30% из которых составляют иностранные туристы. Фестиваль дает возможность посетителям познакомиться с традициями и уникальной кухней Сюникского региона.