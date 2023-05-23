Вторник, 23 Мая 2023 13:35

АрмИнфо. В заявлении премьер-министра РА Никола Пашиняна о намерениях сохранить Арцах в составе Азербайджана не прозвучало ничего нового. Об этом 23 мая журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

Он отметил, что об этих намерениях представителей нынешней власти оппозиция говорила еще год назад, представив соответствующие документальные доказательства, в том числе, и путем представления гласности результаты контактов с европейскими партнерами.

Мамиджанян заметил, что борьба с нынешними властями со стороны фракции и ранее правящей в стране Республиканской партии, которую он представляет, не прекращалась ни на минуту. <Для нас активный этап борьбы никогда не прекращался, и это борьба не отдельного политика или отдельного деятеля, а общенациональная борьба. Надеюсь, что после вчерашнего заявления больше не будут звучать сомневающиеся утверждения. Каждый армянин должен принять для себя решение, на какой стороне истории он находится, прав он или нет, и у каждого человека в связи с этим есть что делать, от следователя, судьи, гражданина до депутата Национального Собрания>, - сказал депутат.

Мамиджанян добавил, что для него лично не столь существенно, о чем говорит премьер-министр РА Никол Пашинян. <Я жду от него лишь одного заявления - о его отставке. Меня не интересуют тесные личные контакты Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и их кухонные договоренности>, - подчеркнул оппозиционер, добавив, что в мире различные диктаторы по разному уходили, и Пашиняну было бы неплохо изучить историю их ухода, чтобы избрать свою дальнейшую судьбу. Ежесекундное пребывание нынешнего премьера во власти, продолжил оппозиционер, наносит непоправимый урон двум армянским государствам.

Мамиджанян отметил, что РПА намерено осуществить ряд шагов, направленных на отстранение действующего премьер-министра от власти. Они предусматривают применение всего спектра инструментариев. <Но в любом случае, сегодня граждане страны либо должны активно противодействовать этому процессу, либо приспособиться к происходящим событиям>, - заметил парламентарий.