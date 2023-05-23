Вторник, 23 Мая 2023 12:50

АрмИнфо.По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта. Это отражение многолетнего сотрудничества Туркменистана и его партнеров по формированию эффективных транспортных систем. Туркменистан координирует национальные, региональные и международные действия по построению устойчивых цепочек, развитию транспортных и транзитных коридоров.

Важно отметить, что 26 ноября 2016 года в Ашхабаде состоялась первая в истории Глобальная конференция по устойчивому транспорту.