Вторник, 23 Мая 2023 12:49

АрмИнфо. В Армении будет повышена заработная плата следователей. Национальное Собрание республики на пленарном заседании 23 мая в первом чтении обсуждает поправки в законе <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и государственных служащих>.

Как отметил в своем выступлении заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян, необходимость в повышении заработной платы обусловлена особо рисковой деятельностью следователей, а также их загруженность. По состоянию на 2020 год в производстве Комитета рассмотрено 32483 уголовных дела, в 2021 году - 41883, 2022 году - 59830. Если в 2020 году на одного следователя приходилось 73 уголовных производств, то в 2022 году этот показатель увеличился до 111 производств. В условиях столь существенного количественного увеличения уголовных производств ежедневная продолжительность работы следователей Следственного комитета зачастую достигает 12-13 часов. Чтобы подчеркнуть рискованность работы следователей Следственного комитета, достаточно перечислить виды расследуемых ими преступлений, такие как: коррупционные преступления, экономические преступления, убийства, преступления, относящиеся к криминальной субкультуре, незаконный оборот наркотиков, налоговые и таможенные преступления, киберпреступления, против установленного порядка прохождения воинской службы, целенаправленные преступления и др.

По этой причине предлагается ввести для следователей СК ежемесячную доплату в размере 92% от заработной платы. Тем самым, зарплата одного только начинающего следователя составит 570 тысяч драм вместо нынешних 300 тыс драм.