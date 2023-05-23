Вторник, 23 Мая 2023 12:20

АрмИнфо.Правительство Армении предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу для лиц, без отрыва обучающихся по программам общего образования, начального (ремесленного) или среднего профессионального образования. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 23 мая в первом чтении обсуждает поправки в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего".

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанны Андреасян, в республике действует обязательная 12- летняя система

школьного образования. Она предусматривает, что школьники могут обучаться как в рамках 12-летней школьной программы, так и после 9-го класса в системе среднего профессионального образования. Нынешним законом предусмотрено, что школьники, достигнувшие 19-летнего возраста, получают право на отсрочку от службы в армии. Но имеются случаи, когда молодой человек в 19 лет не завершил обучение, на что имеются многочисленные причины. Поправками в законе им предоставляется право на отсрочку в целях завершения учебы, после чего они будут призваны на действительную военную службу. Отсрочка может быть также предоставлена на основании медицинских заключений и семейным обстоятельствам. Все эти факторы будут учитываться при рассмотрении вопроса об отсрочке.

Ж.Андреасян подчеркнула, что цель поправок - не ставить под угрозу предоставление отсрочки в связи с правом лица на непрерывное образование, независимо от обстоятельств, по которым была предоставлена предыдущая отсрочка.

Отметим, что правительство предложило провести обсуждение инициативы во втором чтении в течение 24 часов после принятия ее в первом чтении.