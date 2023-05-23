Вторник, 23 Мая 2023 12:12

АрмИнфо.Армянские оперативники предотвратили контрабандный ввоз в Армению наркотического средства <фентанил> в беспрецедентном объеме. Об этом сообщил в соцсети Facebook глава Комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян.

<Употребление фентанила крайне опасно: показатель смертности из-за передозировки фентанилом, по сравнению с другими наркотиками, самый высокий>, - отметил он.

Как отмечает главный налоговик РА, согласно официальным публикациям Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA), 6 из 10 таблеток препарата <фентанил> содержат смертельную дозу, а по статистическим данным в Соединенных Штатах Америки в 2022 г. от препарата <фентанил> умерли около 72 тыс граждан, и этот показатель увеличивается с каждым годом.

Эффект воздействия фентанилав 50 раз сильнее, чем героина, и в 100 раз - морфина, подчеркивает Рустам Бадасян.

Отметим, что согласно сообщению Комитета госдоходов РА, на днях в результате таможенного досмотра груза, ввезенного в Армению на имя гражданина США А.К., оперативниками отдела оперативной разведки и борьбы с контрабандой Управления по борьбе с контрабандой было обнаружено 10,8 грамма героина, который был спрятан в посылке. При получении данного груза был задержан гражданин США.

В поле зрения оперативников попал также гражданин Е.М. Затем информация о том, что на имя данного гражданина в Армению будет ввезена партия, в которой могут находиться наркотики, подтвердилась: при таможенном досмотре данного груза, в упаковке со сладостями были обнаружены 80 таблеток наркотика <фентанил>.

По месту жительства последнего были обнаружены 2 автомата <Макаров>, заряженных боевыми патронами, использованные шприцы со следами наркотиков. Также было обнаружено много других контейнеров, опять же со следами наркотиков.