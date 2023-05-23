Вторник, 23 Мая 2023 11:53

АрмИнфо. Оппозиционная фракция <Армения> Национального Собрания РА полностью поддерживает народ Арцаха и заявление парламента Нагорного Карабаха. Об этом 23 мая с трибуны НС РА заявил секретарь фракции Арцвик Минасян.

По его словам, странно, что парламент страны, декларировавшей демократию как одну из важнейших составляющих своего развития, отказывается обсуждать заявления премьер-министра Никола Пашиняна,

прозвучавшие накануне на пресс- конференции. Депутат подчеркнул, что оппозиция предпримет все усилия для того, чтобы как можно быстрее предотвратить этот антинародный процесс, чтобы в максимально сжатые сроки отстранить нынешних правителей от власти. <Николу Пашиняну, который часто любит строить логические цепочки, хочу задать ему с этой трибуны вопрос: декларация о независимости Республики Армения, которая в дальнейшем неоднократно утверждалась на различных референдумах, предусматривает, что исключительное право выступать от имени народа принадлежит Верховному Совету. Тот же ВС 8 июля 1992 года принял решение, согласно которому Республика Армения поддержит то решение арцахского вопроса, которое примет Нагорно- Карабахская Республика>, - отметил Минасян, добавив, что фракция будет всячески поддерживать народ Арцаха и защиту его прав. <Для Республики Армения будет неприемлемым принятие любого решения, в котором Нагорный Карабах будет указан как часть территории Азербайджана. Декларация является на сегодняшний день единственным легитимным документом, который касается судьбы народа Арцаха. Следовательно, на каких правах Никол Пашинян делает свои заявления?>, - отметил оппозиционер. Он также обратился к диаспоре и международной общественности, заявив, что Никол Пашинян - это не Армения. Он не имеет права от имени Республики Армения ущемлять права народа Арцаха, 90% которого являются гражданами Армении, а тем более, сдавать его Азербайджану. <Мы призываем все здоровые силы объединить усилия для скорейшего отстранения нынешних предательских правителей от власти>, - сказал оппозиционер.

Напомним, что накануне глава армянского кабмина Никол Пашинян выступил с рядом резонансных заявлений, в одном из которых Ереван признает Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.