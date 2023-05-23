Вторник, 23 Мая 2023 11:51

АрмИнфо.Правящее в Армении парламентское большинство отказывается обсуждать прозвучавшие накануне предательские заявления со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна, но намерено обсудить вопрос о значительном повышении заработных плат следователям. Об этом 23 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

По его словам, вчера на пресс-конференции в очередной раз прозвучали проазербайджанские тезисы, которые нельзя охарактеризовать иначе, как предательские. <Территории страны по частям предоставляются врагу.

В то самое время, когда военнослужащему на границе предлагается пройти аттестацию для незначительного повышения заработной платы, следователям она будет значительно повышена просто так, без всякой аттестации. Не буду бросать тень на честных следователей, но когда мы говорим им, хватит выполнять поручения Никола Пашиняна по возбуждению ложных уголовных дел, в ответ слышится утверждение, что мол, семьи содержим. И чтобы содержать семьи им в очередной раз повышают зарплату>, - заявил оппозиционер, напомнив о преследованиях со стороны этих самых <содержащих семьи> по указанию Пашиняна героев арцахской войны - Георгия Аристакесяна, Игоря Хачатурова, которые были оправданы в суде. Эти же <содержащие семьи> теперь преследуют мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян. <Содержащие семьи>, выполняющие политический заказ, должны знать, что завтра-послезавтра они будут содержать семьи турков>, - сказал Гегам Манукян.