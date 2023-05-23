|Министры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасности
|Армянские национальные комитеты Южной Америки, Франции и Греции осудили высказывания Пашиняна
|Депутат от партии власти: мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Армении
|Пашинян и министр по делам Европы Соединенного Королевства обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Пашинян и спецпредставитель Генсека НАТО обсудили партнерство Армения-НАТО
|Фронт безопасности и развития Арцаха: Пашинян упорно продолжает преступный план по сдаче НКР и уничтожению армянской государственности
|Председатель ПА ОБСЕ на встрече с президентом Азербайджана поинтересовалась мирной повесткой между Ереваном и Баку
|Киликийский Католикосат: Справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе
|Мирзоян и Коломина обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
|Левон Зурабян: Армения подписала Алма-Атинскую декларацию с 10 оговорками и признала территориальную целостность Азербайджана без Нагорного Карабаха
|Осканян: Главная причина нынешней ситуации в Армении и Арцахе - военно- политические и дипломатические провалы Пашиняна
|Роберт Кочарян: Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу
|Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет 10 июня в поселке Хот Сюникской области
|Оппозиционер: каждый армянин должен принять для себя решение, на какой стороне он находится
|По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта
|В Армении зарплата следователей повысится почти вдвое
|Правительство РА предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу
|Глава КГД Армении сообщил о ввозе в страну сильнейшего наркотического средства в беспрецедентном объеме
|Оппозиционер: призываем все здоровые силы объединить усилия для отстранения нынешних правителей Армении от власти
|Выполняющие политический заказ следователи должны знать, что завтра-послезавтра будут обслуживать семьи турков - оппозиционер
|Спикер НС РА: я полностью разделяю заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции
|Экс-глава ереванского района Нор-Норк продал территорию парка своей жене
|Постпредство НКР во Франции: Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение
|Глава САР: Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивая каждого армянина
|Давид Бабаян: Тот, кто хочет впихнуть Арцах в состав Азербайджана, впихивает Арцах в крематорий
|Секретарь Совбеза Армении и представители Пентагона обсудили сотрудничество в сфере безопасности
|Серж Саркисян призвал народ к единству на фоне бедствия, нависшего над армянским народом
|Арцах не принял и не примет те подходы, представленные Николом Пашиняном - экс- президенты НКР
|Депутат: очевидно, что арест матери погибшего солдата - это не фактор сдерживания, а санкция
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Кутакана
|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Дохерти: Позиция Великобритании по карабахскому конфликту не претерпела изменений
|Мирзоян: Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Бердзорского коридора
|Пашинян не исключает возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
|Пашинян: все проблемы должны решаться в правовом поле
|В посольстве Великобритани рассказали о целях визита госминистра в Армению
|Ереван выступает за делимитацию армяно-азербайджанской границы по картам Генштаба СССР от 1975 года
|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Первый президент РА: наглость властей Армении не знает границ
|Армения во второй раз обращается в Международный суд ООН в связи с блокированием Лачинского коридора
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
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АрмИнфо.Правящее в Армении парламентское большинство отказывается обсуждать прозвучавшие накануне предательские заявления со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна, но намерено обсудить вопрос о значительном повышении заработных плат следователям. Об этом 23 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.
По его словам, вчера на пресс-конференции в очередной раз прозвучали проазербайджанские тезисы, которые нельзя охарактеризовать иначе, как предательские. <Территории страны по частям предоставляются врагу.
В то самое время, когда военнослужащему на границе предлагается пройти аттестацию для незначительного повышения заработной платы, следователям она будет значительно повышена просто так, без всякой аттестации. Не буду бросать тень на честных следователей, но когда мы говорим им, хватит выполнять поручения Никола Пашиняна по возбуждению ложных уголовных дел, в ответ слышится утверждение, что мол, семьи содержим. И чтобы содержать семьи им в очередной раз повышают зарплату>, - заявил оппозиционер, напомнив о преследованиях со стороны этих самых <содержащих семьи> по указанию Пашиняна героев арцахской войны - Георгия Аристакесяна, Игоря Хачатурова, которые были оправданы в суде. Эти же <содержащие семьи> теперь преследуют мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян. <Содержащие семьи>, выполняющие политический заказ, должны знать, что завтра-послезавтра они будут содержать семьи турков>, - сказал Гегам Манукян.
|Министры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасности
|Армянские национальные комитеты Южной Америки, Франции и Греции осудили высказывания Пашиняна
|Депутат от партии власти: мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Армении
|Пашинян и министр по делам Европы Соединенного Королевства обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Пашинян и спецпредставитель Генсека НАТО обсудили партнерство Армения-НАТО
|Фронт безопасности и развития Арцаха: Пашинян упорно продолжает преступный план по сдаче НКР и уничтожению армянской государственности
|Председатель ПА ОБСЕ на встрече с президентом Азербайджана поинтересовалась мирной повесткой между Ереваном и Баку
|Киликийский Католикосат: Справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе
|Мирзоян и Коломина обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
|Левон Зурабян: Армения подписала Алма-Атинскую декларацию с 10 оговорками и признала территориальную целостность Азербайджана без Нагорного Карабаха
|Осканян: Главная причина нынешней ситуации в Армении и Арцахе - военно- политические и дипломатические провалы Пашиняна
|Роберт Кочарян: Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу
|Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет 10 июня в поселке Хот Сюникской области
|Оппозиционер: каждый армянин должен принять для себя решение, на какой стороне он находится
|По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта
|В Армении зарплата следователей повысится почти вдвое
|Правительство РА предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу
|Глава КГД Армении сообщил о ввозе в страну сильнейшего наркотического средства в беспрецедентном объеме
|Оппозиционер: призываем все здоровые силы объединить усилия для отстранения нынешних правителей Армении от власти
|Выполняющие политический заказ следователи должны знать, что завтра-послезавтра будут обслуживать семьи турков - оппозиционер
|Спикер НС РА: я полностью разделяю заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции
|Экс-глава ереванского района Нор-Норк продал территорию парка своей жене
|Постпредство НКР во Франции: Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение
|Глава САР: Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивая каждого армянина
|Давид Бабаян: Тот, кто хочет впихнуть Арцах в состав Азербайджана, впихивает Арцах в крематорий
|Секретарь Совбеза Армении и представители Пентагона обсудили сотрудничество в сфере безопасности
|Серж Саркисян призвал народ к единству на фоне бедствия, нависшего над армянским народом
|Арцах не принял и не примет те подходы, представленные Николом Пашиняном - экс- президенты НКР
|Депутат: очевидно, что арест матери погибшего солдата - это не фактор сдерживания, а санкция
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Кутакана
|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Дохерти: Позиция Великобритании по карабахскому конфликту не претерпела изменений
|Мирзоян: Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Бердзорского коридора
|Пашинян не исключает возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
|Пашинян: все проблемы должны решаться в правовом поле
|В посольстве Великобритани рассказали о целях визита госминистра в Армению
|Ереван выступает за делимитацию армяно-азербайджанской границы по картам Генштаба СССР от 1975 года
|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Первый президент РА: наглость властей Армении не знает границ
|Армения во второй раз обращается в Международный суд ООН в связи с блокированием Лачинского коридора
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Читать больше
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
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|Читать больше
|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
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