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АрмИнфо. Прозвучавшие накануне на пресс-конференции заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна напрямую связаны с интересами Армении и Арцаха, и требуют срочных обсуждений в Национальном Собрании РА. Об этом 23 мая на пленарном заседании НС заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.
По его словам, в ходе обсуждений возможны озвучивания со стороны парламентариев оценок ситуации. С учетом того, что председатель НС РА
Ален Симонян является сопредседателем армяно- арцахской межпарламентской комиссии, есть необходимость обсудить заявления главы правительства в ходе нынешнего пленарного заседания НС с озвучиваем депутатами фракции <Армения> антигосударственных и антинациональных подходов нынешней власти.
В ответ председатель НС Ален Симонян заметил, что проведение парламентских слушаний является правом фракции. <Предлагаю представить предложение об их проведении, которое мы обсудим>, - подчеркнул спикер.
Но, как заметил в этой связи Минасян, практика показывает, что правящая фракция всегда отказывала данным инициативам оппозиции. Регламент НС позволяет спикеру в таких случаях выступить со внеочередными заявлениями или посланиями, что может послужить основанием для обсуждений этих вопросов.
Между тем, председатель НС заметил, что полностью разделяет заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции.
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|Депутат от партии власти: мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Армении
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|Пашинян и спецпредставитель Генсека НАТО обсудили партнерство Армения-НАТО
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|Роберт Кочарян: Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу
|Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет 10 июня в поселке Хот Сюникской области
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|По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта
|В Армении зарплата следователей повысится почти вдвое
|Правительство РА предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу
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|Спикер НС РА: я полностью разделяю заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции
|Экс-глава ереванского района Нор-Норк продал территорию парка своей жене
|Постпредство НКР во Франции: Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение
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|Секретарь Совбеза Армении и представители Пентагона обсудили сотрудничество в сфере безопасности
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|Дохерти: Позиция Великобритании по карабахскому конфликту не претерпела изменений
|Мирзоян: Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Бердзорского коридора
|Пашинян не исключает возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
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|В посольстве Великобритани рассказали о целях визита госминистра в Армению
|Ереван выступает за делимитацию армяно-азербайджанской границы по картам Генштаба СССР от 1975 года
|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
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