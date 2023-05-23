Вторник, 23 Мая 2023 10:51

АрмИнфо. Прозвучавшие накануне на пресс-конференции заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна напрямую связаны с интересами Армении и Арцаха, и требуют срочных обсуждений в Национальном Собрании РА. Об этом 23 мая на пленарном заседании НС заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.

По его словам, в ходе обсуждений возможны озвучивания со стороны парламентариев оценок ситуации. С учетом того, что председатель НС РА

Ален Симонян является сопредседателем армяно- арцахской межпарламентской комиссии, есть необходимость обсудить заявления главы правительства в ходе нынешнего пленарного заседания НС с озвучиваем депутатами фракции <Армения> антигосударственных и антинациональных подходов нынешней власти.

В ответ председатель НС Ален Симонян заметил, что проведение парламентских слушаний является правом фракции. <Предлагаю представить предложение об их проведении, которое мы обсудим>, - подчеркнул спикер.

Но, как заметил в этой связи Минасян, практика показывает, что правящая фракция всегда отказывала данным инициативам оппозиции. Регламент НС позволяет спикеру в таких случаях выступить со внеочередными заявлениями или посланиями, что может послужить основанием для обсуждений этих вопросов.

Между тем, председатель НС заметил, что полностью разделяет заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции.