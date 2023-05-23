Вторник, 23 Мая 2023 10:49

АрмИнфо. Бывший глава ереванского административного района Нор-Норк продал территорию парка имени Нансена своей жене, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Согласно информации, решением мэра Еревана в 2013 году не подлежащий отчуждению участок парка имени Нансена в административном районе Нор-Норк был отчужден Р.Г. - супруге бывшего главы общины Нор Норк

Д.П., его сыну и дочери. Последние 10 апреля 2018 года продали кафе площадью 76,8 кв. м и участок в парке площадью 533,4 кв. м (участок включен в перечень ограничений Земельного кодекса и не подлежал отчуждению) за 45 млн 790 тыс. драмов.

<Принимая во внимание, что в ходе проведенного изучения были получены фактические данные о том, что должностные лица мэрии Еревана в ноябре 2012 года составили фиктивный план и заключение земельного участка и на их основании земельный участок площадью 533,4 кв.м. кв.м., подпадающий под ограничения статьи 60 Земельного кодекса, был незаконно отчужден гражданином, прокуратура административных районов Аван и Нор Норк Еревана подала сообщение в Антикоррупционный комитет от 19 мая 2023 года. В тот же день антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314 (совершение должностного подлога) Уголовного кодекса от 18.04.2003.

Генеральная прокуратура в рамках полномочий по возбуждению дела о защите государственных интересов направит иск в Административный суд о возврате территории, находящейся в коммунальной собственности>, - говорится в сообщении.